Σαχτάρ Ντόνετσκ – Παναθηναϊκός 0-0 και 3-4 στα πέναλτι τελικό: «Ήρωας» Ντραγκόφσκι μέσα στην Πολωνία

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στην Κρακοβία της Πολωνίας, στη ρεβάνς της «λευκής» ισοπαλίας του ΟΑΚΑ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στα playoffs της διοργάνωσης την Σαμσουνσπόρ, ενώ ο ηττημένος θα παίξει στο Conference League το ευρωπαϊκό του μέλλον, με τον νικητή του Ουτρέχτη – Σερβέτ (νίκη 3-1 στο πρώτο ματς για τους Ολλανδούς).
23:53 | 14.08.2025
23:53 | 14.08.2025
3-4 στη διαδικασία των πέναλτι και πρόκριση για το "τριφύλλι" κόντρα στην Σαχτάρ
23:52 | 14.08.2025
ΔΟΚΑΡΙ, ΓΚΟΛ και πρόκρισηηηηηηη
23:52 | 14.08.2025
Ο μαντσίνι έχει την ευκαιρία να δώσει την πρόκριση στον Παναθηναϊκό
23:52 | 14.08.2025
Δεύτερη σερί εκτέλεση που έβγαλε
23:51 | 14.08.2025
ΤΟ ΕΒΓΑΛΕ Ο ΝΤΡΑΓΚΟΦΣΚΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ
23:51 | 14.08.2025
Ο Πέδρο Ενρικε θα εκτελέσει για την Σαχτάρ
23:51 | 14.08.2025
Μένει το 3-3, άστοχο πέναλτι του Ζαρουρί
23:50 | 14.08.2025
Ο Ζαρουρί θα εκτελέσει για τον Παναθηναϊκό
23:49 | 14.08.2025
Το έβγαλε ο Ντραγκόφσκι - ο Ελίας δεν μπόρεσε να τον νικήσει
23:49 | 14.08.2025
3-3 το έκανε ο Παναθηναϊκός
23:48 | 14.08.2025
Ο Τσιριβέγια θα εκτελέσει τώρα
23:48 | 14.08.2025
3-2 η Σαχτάρ με τον Νέβερτον
23:48 | 14.08.2025
Σειρά του Νέβερτον να εκτελέσει για την Σαχτάρ
23:47 | 14.08.2025
2-2 μετά τις τρίτες εκτελέσεις πέναλτι - Από ένα χαμένο κάθε πομάδα
23:47 | 14.08.2025
Ο Σιώπης δεν μπόρσε να νικήσει τον αντίπαλο πορτιέρε
23:46 | 14.08.2025
2-2 η Σαχτάρ
23:46 | 14.08.2025
Ο Ρανταρένκο θα εκτελέσει
23:46 | 14.08.2025
1-2 ο Παναθηναϊκός μετά τις δυο πρώτες εκτελέσεις πέναλτι
23:45 | 14.08.2025
Ο Γερεμέγεφ θα εκτελέσει τώρα
23:44 | 14.08.2025
Ο Τομπίας θα εκτελέσει
23:44 | 14.08.2025
0-1 ο Παναθηναϊκός στα πέναλτι με τον αρχηγό του
23:44 | 14.08.2025
Πάει ο Φώτης Ιωαννίδης για να εκτελέσει το πρώτο του Παναθηναϊκού στη διαδικασία
23:43 | 14.08.2025
Στο δοκάρι το πρώτο πέναλτι της Σαχτάρ
23:43 | 14.08.2025
Ο Ναζαρίνα θα εκτελέσει πρώτος, για την Σαχτάρ
23:37 | 14.08.2025
ΣΤΑ ΠΕΝΑΛΤΙ ΘΑ ΚΡΙΘΕΙ Η ΠΡΟΚΡΙΣΗ
23:36 | 14.08.2025
120'
Καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό, πάνω στον Ματβιένκο το σουτ του Μαξίμοβιτς
23:33 | 14.08.2025
Για λίγο με δέκα ο Παναθηναϊκός, αλλά επιστρέφει ο Γεντβάι στο ματς
23:24 | 14.08.2025
109'
Αλλαγή για την Σαχτάρ. Σβεντ στη θέση του Σαντάνα
23:19 | 14.08.2025
Δεύτερο ημίχρονο παράτασης
23:17 | 14.08.2025
106'
Κίτρινη κάρτα στον Σιώπη που ανέκοψε αντεπίθεση της Σαχτάρ και τέλος πρώτου ημιχρόνου της παράτασης
23:16 | 14.08.2025
Τέλος πρώτου μέρους παράτασης
23:14 | 14.08.2025
101
Αλλαγές για Παναθηναϊκό: Μαντσίνι αντί Πελίστρι και Γεντβάι αντί Κώτσιρα
23:09 | 14.08.2025
99'
Επικίνδυνη σέντρα-σουτ του Πελίστρι, έδιωξε ο Τομπίας
23:07 | 14.08.2025
97'
Κίτρινη κάρτα και στον Τσιριβέγια για φάουλ στον Άλισον
23:07 | 14.08.2025
92'
Κίτρινη κάρτα στον Κώτσιρα
22:59 | 14.08.2025
Πρώτο ημίχρονο παράτασης
22:55 | 14.08.2025
ΠΑΡΑΤΑΣΗ στο ματς
22:52 | 14.08.2025
90+2'
Η μπάλα στρώθηκε στον Τσιριβέγια και εκείνος με απευθείας σουτ έστειλε την μπάλα στα χέρια του Ρίζνικ
22:50 | 14.08.2025
89'
Απίθανη διπλή χαμένη ευκαιρία για τη Σαχτάρ! Ο Τομπίας από δεξιά γυρίζει στον Νέβερτον, εκείνος έστειλε με το κεφάλι την μπάλα στο αριστερό δοκάρι και στη συνέχεια ο Ελίας έκανε ένα σουτ το οποίο έξυσε το δεξί δοκάρι του Ντραγκόφσκι.
22:47 | 14.08.2025
ΜΕ ΔΕΚΑ Η ΣΑΧΤΑΡ
22:47 | 14.08.2025
81'
Ο Οτσερέτκο είχε κίτρινη κάρτα από το πρώτο ημίχρονο και έπειτα από μαρκάρισμα στον Ζαρουρί, δέχθηκε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα.
22:08 | 14.08.2025
52΄
Κίτρινη κάρτα για τον Τσέριν
22:04 | 14.08.2025
Σιώπης, Γεντβάι, Ζαρουρί και Ιωαννίδης κάνουν ζέσταμα.
21:50 | 14.08.2025
Χωρίς αλλαγές οι δυο ομάδες στο δεύτερο ημίχρονο
21:50 | 14.08.2025
21:48 | 14.08.2025
Δεν έχε απειληθεί ιδιάιτερα ο Παναθηναϊκός
21:47 | 14.08.2025
Σαχτάρ - Παναθηναϊκός 0-0
21:47 | 14.08.2025
Τέλος στο πρώτο 45λεπτο
21:43 | 14.08.2025
1 λεπτό οι καθυστερήσεις
21:42 | 14.08.2025
41΄
Πολύ σημαντικό τάκλιν του Κώτσιρα σε σουτ του Μάρλον
21:39 | 14.08.2025
Λίγα πράγματα στο πρώτο μέρος
21:39 | 14.08.2025
Φάνηκε και από το replay πως υπάρχει οφσάιντ
21:39 | 14.08.2025
Δεν θα μετρήσει το γκολ της Σαχτάρ
21:34 | 14.08.2025
39
Σκοράρει ο Νέβερτον, υψωμένη η σημαία του επόπτη
21:34 | 14.08.2025
Σέντρα του Πελίστρι, κεφαλιά από τον Μαξίμοβιτς, η μπάλα θα περάσει έξω
21:32 | 14.08.2025
33΄
Καλή ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό!
21:30 | 14.08.2025
Μικρή διακοπή στον αγώνα καθώς έχει βγει το παπούτσι του Τομπίας της Σαχτάρ
21:30 | 14.08.2025
Ο παίκτης της Σαχτάρ έκανε δυνατό μαρκάρισμα στον Σφιντέρσκι
21:27 | 14.08.2025
28'
Κίτρινη κάρτα για τον Μποντάρ της Σαχτάρ
21:26 | 14.08.2025
Σαχτάρ - Παναθηναϊκός 0-0
21:23 | 14.08.2025
26 λεπτά αγώνα στην Κρακοβία
21:20 | 14.08.2025
Στα πρώτα λεπτά του αγώνα ο Παναθηναϊκός παίζει πίσω από τη μπάλα, έχοντας αφήσει τη κατοχή στην Σαχτάρ
21:17 | 14.08.2025
19'
Σουτ του Μπονταρένκο, κοντράρει η μπάλα και νέο σουτ από τον Ενρίκε έξω η μπάλα
21:17 | 14.08.2025
Δεν παίρνουν ρίσκα, με τον τέμπο του αγώνα να είναι χαμηλό
21:08 | 14.08.2025
Mε αμυντική προσήλωση οι δυο ομάδες στον αγώνα
21:01 | 14.08.2025
Χωρίς κάποια μεγάλη φάση μέχρι στιγμής στον αγώνα
21:01 | 14.08.2025
Ξεκινάει ο αγώνας
20:59 | 14.08.2025
Όλα έτοιμα για την σέντρα
20:54 | 14.08.2025
Οι δυο ομάδες βγαίνουν στο γήπεδο
20:52 | 14.08.2025
Η ενδεκάδα της Σαχτάρ: Ρίζνικ, Τομπίας, Μπόνταρ, Ματβιγιένκο, Πέδρο Ενρίκε, Μάρλον, Σαντάνα, Μπονταρένκο, Οσερέτκο, Νιούερτον, Ελίας
20:52 | 14.08.2025
Λαφόν, Κότσαρης, Σιώπης, Ιωαννίδης, Ζαρουρί, Ίνγκασον, Μαντσίνι, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Γερεμέγεφ και Μπρέγκου στον πάγκο
20:47 | 14.08.2025
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Ντραγκόφσκι, Κυριακόπουλος, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Κώτσιρας, Τσιριβέγια, Μαξίμοβιτς, Τσέριν, Πελίστρι, Τετέ, Σφιντέρσκι
20:47 | 14.08.2025
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα Σαχτάρ - Παναθηναϊκός για την ρεβάνς του 3ου προκριματικού στα πλέι οφ του Europa League