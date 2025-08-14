Σαχτάρ – Παναθηναϊκός 0-0 και 3-4 στα πέναλτι: Ο Ντραγκόφσκι τον έστειλε στα πλέι οφ του Europa League

Ο Παναθηναϊκός έδωσε μεγάλη “μάχη” κόντρα στη Σαχτάρ και στο δεύτερο παιχνίδι των δύο ομάδων για τα προκριματικά του Europa League, φθάνοντας τελικά σε μία σπουδαία πρόκριση στα πέναλτι με 4-3 και ήρωα τον Ντραγκόφσκι.

Μετά το 0-0 στο πρώτο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ, Παναθηναϊκός και Σαχτάρ έμειναν ξανά ισόπαλοι χωρίς γκολ στην Κρακοβία, με την πρόκριση να κρίνεται τελικά στα πέναλτι, όπου ο Ντραγκόφσκι κατέβασε… ρολά και με δύο συνεχόμενες αποκρούσεις, έστειλε την ομάδα του στην επόμενη φάση του Europa League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μαντσίνι ήταν αυτός που ευστόχησε στο τελευταίο πέναλτι και εξασφάλισε για τον Παναθηναϊκό τη League Phase είτε στο Europa League είτε στο Conference League, ανάλογα με την εξέλιξη των πλέι οφ κόντρα στη Σάμσουνσπορ.

Το παιχνίδι

Ο Παναθηναϊκός ήταν και στο δεύτερο παιχνίδι με τη Σαχτάρ ιδιαίτερα οργανωμένος και δεν άφησε στους Ουκρανούς να κάνουν το παιχνίδι τους και να αξιοποιήσουν την επιθετική τους ποιότητα.

Η Σαχτάρ είχε την κατοχή αλλά δεν μπορούσε να κάνει τελικές και η μοναδική ουσιαστικά καλή ευκαιρία στο ματς, ήταν το γκολ που ακυρώθηκε για τους Ουκρανούς. Στο 38′ ο Νέβερτον έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Παναθηναϊκού, αλλά υπήρχε οφσάιντ στη φάση και το σκορ δεν άλλαξε. Νωρίτερα, οι “πράσινοι” είχαν τη δική τους καλύτερη στιγμή με μία άστοχη κεφαλιά του Μαξίμοβιτς από σέντρα του Κυριακόπουλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το 0-0 παρέμεινε όμως μέχρι το τέλος του ημιχρόνου, με την εικόνα του αγώνα να βελτιώνεται στο δεύτερο μέρος. Η Σαχτάρ ανέβασε την απόδοσή της και είχε δύο καλές στιγμές με πρωταγωνιστή τον Ενρίκε, ενώ ο Παναθηναϊκός “απάντησε” με τον Τετέ και τον Σφιντέρσκι να “απειλούν” στο 62′ και το 65′ αντίστοιχα.

Οι Ουκρανοί προσπάθησαν να πιέσουν ακόμη περισσότερο στη συνέχεια, αλλά οι “πράσινοι” άντεχαν άνετα και το έργο τους έγινε ακόμη πιο εύκολο με την αποβολή του Οτσερέτκο στο 82′. Ο Ζαρουρί κέρδισε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα του παίκτη της Σαχτάρ και ο Παναθηναϊκός πήρε αριθμητικό πλεονέκτημα για το υπόλοιπο του αγώνα.

Νέβερτον και Ιωαννίδης δεν κατάφεραν να σκοράρουν όμως στις τελευταίες ευκαιρίες του αγώνα και έτσι η αναμέτρηση οδηγήθηκε στην παράταση. Εκεί ο Γέντβαι δεν μπόρεσε να σκοράρει με σουτ από κοντά μετά από γύρισμα του Ζαρουρί και το 0-0 ήταν το τελικό σκορ και στο δεύτερο 90λεπτο ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Η πρόκριση κρίθηκε έτσι στα πέναλτι, όπου ο Ντραγκόφσκι απέκρουσε δύο σερί πέναλτι στο φινάλε και χάρισε την πρόκριση στον Παναθηναϊκό. Οι “πράσινοι” είχαν δύο χαμένες ευκαιρίες με Σιώπη και Ζαρουρί, αλλά ένα δοκάρι του Ναζαρίνα και τα δύο στοπ του Πολωνού τερματοφύλακα, έγραψαν την ιστορία του αγώνα υπέρ του “τριφυλλιού” στο Europa League.

Η διαδικασία των πέναλτι

Ναζαρίνα, δοκάρι 0-0

Ιωαννίδης, γκολ 0-1

Τομπίας, γκολ 1-1

Γερεμέγεφ, γκολ 1-2

Μπενταρένκο, γκολ 2-2

Σιώπης, απόκρουση 2-2

Νεβέρτον, γκολ 3-2

Τσιριβέγια, γκολ 3-3

Ελίας, απόκρουση 3-3

Ζαρουρί, άουτ 3-3

Ενρίκε, απόκρουση 3-3

Μαντσίνι, γκολ 3-4

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

Σαχτάρ Ντόνετσκ (Αρντά Τουράν): Ρίζνικ, Μπόνταρ, Ματβιένκο, Τομπίας, Πέδρο Ενρίκε, Μάρλον (101′ Ναζαρίνα), Μπονταρένκο, Οκερέτκο, Άλισον (109′ Σβεντ), Νέβερτον, Κάουα Ελίας.

Παναθηναϊκός (Ρουί Βιτόρια): Ντραγκόφσκι, Πάλμερ Μπράουν, Τουμπά, Κώτσιρας (101′ Γεντβάι), Κυριακόπουλος (113′ Γερεμέγεφ), Τσιριβέγια, Τσέριν (90′ Σιώπης), Μαξίμοβιτς, Τετέ (76′ Ζαρουρί), Πελίστρι (101′ Μαντσίνι), Σφιντέρσκι (75′ Σφιντέρσκι).