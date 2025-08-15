Σαχτάρ – Παναθηναϊκός: Η παρακάμερα του αγώνα με την ομιλία του Ρουί Βιτόρια και τις αντιδράσεις στα πέναλτι

Ο Παναθηναϊκός απέκλεισε τη Σαχτάρ και προκρίθηκε στα πλέι οφ του Europa League, μετά από ένα ματς “θρίλερ” στην Κρακοβία, το οποίο και κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι, με τους “πράσινους” να επικρατούν με 4-3.

Η παρακάμερα του PAO TV περιλαμβάνει έτσι όλα όσα συνέβησαν στο περιθώριο του αγώνα, με τους αντιδράσεις των παικτών στα πέναλτι, αλλά και τους πανηγυρισμούς στο φινάλε της αναμέτρησης για την πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της Σαχτάρ.

Ξεχωρίζει και η ομιλία του Ρουί Βιτόρια στα αποδυτήρια πριν τη σέντρα του αγώνα, με τον προπονητή του “τριφυλλιού” να ζητά από τους παίκτες του να παίξουν με καρδιά, για να φθάσουν στο θετικό αποτέλεσμα.

Φοβερή ατάκα και από τον Ιωαννίδη στον Σιώπη για το χαμένο πέναλτι: “Ποτέ ξανά” του είπε ο αρχηγός του Παναθηναϊκού και ο διεθνής μέσος συμφώνησε.