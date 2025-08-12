Σαχτάρ – Παναθηναϊκός: Με Ιωαννίδη η αποστολή του «τριφυλλιού» για τη ρεβάνς του Europa League

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του στο Κορωπί για το δεύτερο παιχνίδι με τη Σαχτάρ στα προκριματικά του Europa League και ο Ρουί Βιτόρια ανακοίνωσε την αποστολή για την Κρακοβία, με τον Φώτη Ιωαννίδη να βρίσκεται κανονικά σε αυτή.

Έχοντας επιστρέψει στις προπονήσεις μετά τον τραυματισμό του, ο Φώτης Ιωαννίδης τέθηκε στη διάθεση του προπονητή του για το Σαχτάρ – Παναθηναϊκός και αναμένεται να βρεθεί στο χορτάρι για τη “μάχη” πρόκρισης των “πρασίνων” στο Europa League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ενημέρωση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε την Τρίτη η εν Ελλάδι προετοιμασία του Παναθηναϊκού πριν τη ρεβάνς της προκριματικής φάσης του Europa League με αντίπαλο τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, η οποία θα διεξαχθεί την Πέμπτη στην Κρακοβία της Πολωνίας.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και τελειώματα, εξάσκηση στις στατικές φάσεις και τέλος εξάσκηση στα τελειώματα. Στην προπόνηση έλαβε μέρος και ο Τάσος Μπακασέτας, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού αναχωρεί με προορισμό την Κρακοβία το μεσημέρι της Τετάρτης. Σε αυτή μετέχουν όλοι όσοι έχουν δηλωθεί στη λίστα της UEFA για τις αναμετρήσεις με τη Σαχτάρ.

Η αποστολή για την Κρακοβία

Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ιωαννίδης, Ζαρουρί, Τετέ, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Μαξίμοβιτς, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Κυριακόπουλος, Φικάι, Λάβδας, Σκαρλατίδης.