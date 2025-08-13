Αθλητικά

Σαχτάρ – Παναθηναϊκός: Με πολλές απουσίες η αποστολή των Ουκρανών

H Σαχτάρ δεν θα έχει στη διάθεσή της έξι βασικούς ποδοσφαιριστές
Οι ποδοσφαιριστές της Σαχτάρ
Οι ποδοσφαιριστές της Σαχτάρ / ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI

Με σημαντικές απουσίες θα παραταχθεί η Σαχτάρ Ντόνετσκ στη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League (Πέμπτη 14/8, 21:00) στην Πολωνία, καθώς ο Αρντά Τουράν δεν θα έχει στη διάθεσή του έξι ποδοσφαιριστές για τη ρεβάνς του ΟΑΚΑ.

Συγκεκριμένα, η Σαχτάρ θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό δίχως τους Κέβιν, Λασινά Τραορέ, Ντμίτρο Κρίσκιβ, που απουσίασαν και από το πρώτο παιχνίδι λόγω τραυματισμών, ενώ επίσης οι Εγκινάλντο, Πεδρίνιο, Καρπάτι, και Τζόρτζι Σουντάκοφ δεν θα βρίσκονται στην αποστολή των Ουκρανών απέναντι στους «πράσινους».

Υπενθυμίζεται πως η πρώτη αναμέτρηση στο ΟΑΚΑ έληξε ισόπαλη δίχως γκολ (0-0) με τις δυο ομάδες να έχουν αφήσει ανοικτούς λογαριασμούς για τον επαναληπτικό. Υπενθυμίζεται πως ο νικητής θα προκριθεί στα πλέι οφ του Εuropa League, ενώ ο ηττημένος θα αγωνιστεί στα πλέι οφ του Conference.

Αθλητικά
