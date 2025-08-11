Σαχτάρ – Παναθηναϊκός: Μπήκε στις προπονήσεις ο Φώτης Ιωαννίδης, έτοιμος για τη ρεβάνς

Ευχάριστα είναι τα νέα για τον Παναθηναϊκό ενόψει της κρίσιμης ρεβάνς με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League. Ο Φώτης Ιωαννίδης ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που τον κράτησε εκτός από το πρώτο ματς και συμμετείχε κανονικά στο πρόγραμμα προπόνησης της Δευτέρας.

Ο Φώτης Ιωαννίδης αναμένεται να συμπεριληφθεί στην αποστολή του Παναθηναϊκού που θα ταξιδέψει στην Κρακοβία για τη ρεβάνς της Πέμπτης (15/08, 21:00). Η παρουσία του αποτελεί σημαντική ενίσχυση για την ομάδα του Ντανούζιο, η οποία θα διεκδικήσει την πρόκριση με την ψυχολογία στα ύψη, έχοντας πλέον στη διάθεσή της τον πιο κομβικό της επιθετικό.

Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων, το οποίο διεξήχθη στο ΟΑΚΑ, έληξε ισόπαλο χωρίς σκορ (0-0), αφήνοντας ανοιχτούς λογαριασμούς για τη ρεβάνς στην Πολωνία.