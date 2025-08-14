Σαχτάρ – Παναθηναϊκός: Τελικός πρόκρισης στην Κρακοβία για το «τριφύλλι»

Στο ουδέτερο «Henryk Reyman» της Κρακοβίας συγκρούονται Σαχτάρ Ντόνετσκ και Παναθηναϊκός (21:00, Cosmote Sport 2, live από το Newsit.gr), στον επαναληπτικό του 0-0 για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League. Με φόντο την πρόκριση στα πλέι οφ της διοργάνωσης, οι δύο ομάδες καλούνται να αφήσουν πίσω την ισοπαλία (0-0) του πρώτου αγώνα και να διεκδικήσουν τη νίκη που θα τους δώσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του τουρνουά.

Ο Παναθηναϊκός είχε καλή εικόνα στο πρώτο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ, ωστόσο του έλειψε το γκολ απέναντι στην Σαχτάρ, με τους Ουκρανούς να παίζουν τα ρέστα τους στον επαναληπτικό, ο οποίος θα γίνει στην Πολωνία. Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει τη Σάμσουνσπορ στα πλέι οφ του Europa League, ενώ ο ηττημένος θα έχει δεύτερη ευκαιρία στα πλέι οφ του Conference League, απέναντι στον χαμένο του ζευγαριού Σερβέτ – Ουτρέχτη.

Η Σαχτάρ Ντόνετσκ παραταχθεί δίχως τον πρώτος της σκόρερ, Κέβιν, αλλά και τους Τραορέ, Κρίσκιβ, Εγκινάλντο και Σουντακόβ, με την ομάδα του Αρντά Τουράν όπως και στο ΟΑΚΑ να έχει αρκετές απουσίες.

Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός έδειξε πως συνεχίζει να έχει πρόβλημα στο γκολ, αφού σε 3 παιχνίδια έχει σκοράρει μόλις μία φορά! Ο Ρουί Βιτόρια σε σχέση με την πρώτη αναμέτρηση θα έχει στη διάθεσή του τον Φώτη Ιωαννίδη ο οποίος επέστρεψε στην αποστολή, ωστόσο ο Φίλιπ Τζούρισιτς έμεινε εκτός λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα.

Μάλιστα ο Ιωαννίδης δεν αποκλείεται να πάρει φανέλα βασικού, ενώ ερωτηματικό είναι ποιος θα πάρει τη θέση του Τζούρισιτς στο αριστερό άκρο της επίθεσης, με τον Ζαρουρί να διεκδικεί θέση, ενώ πιθανότητες έχει και ο Πελίστρι. Παράλληλα γρίφος παραμένει ποιος θα χρησιμοποιηθεί στη θέση «10». Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη αναμέτρηση ενδέχεται να είναι η τελευταία του Νεμάνια Μαξίμοβιτς με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, καθώς ο Σέρβος μέσος βρίσκεται κοντά στη μεταγραφή του στη Σαμπάμπ Αλ Αχλί.