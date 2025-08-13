Αθλητικά

Σαχτάρ – Παναθηναϊκός: Χωρίς τον Φίλιπ Τζούρισιτς οι «πράσινοι» στη ρεβάνς του Europa League

Δεν έχει ξεπεράσει τις ενοχλήσεις στη γάμπα ο Σέρβος μεσοεπιθετικός του Παναθηναϊκού
Ο Τζούρισιτς στο πρώτο παιχνίδι με τη Σαχτάρ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Ο Τζούρισιτς στο πρώτο παιχνίδι με τη Σαχτάρ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Φίλιπ Τζούρισιτς για το αυριανό (14/08/25, 21:00, Live από το Newsit.gr) παιχνίδι ρεβάνς με τη Σαχτάρ στα προκριματικά του Europa League, καθώς ο Σέρβος εξτρέμ θα μείνει εκτός αποστολής με πρόβλημα τραυματισμού.

Ο Φίλιπ Τζούρισιτς έγινε αλλαγή με ενοχλήσεις στο πρώτο παιχνίδι με τη Σαχτάρ στο ΟΑΚΑ και ο Παναθηναϊκός θα στερηθεί τις υπηρεσίες του στη ρεβάνς της Κρακοβίας, αφού προτιμήθηκε να προστατευθεί ενόψει της συνέχειας της σεζόν.

Με το φόβο της υποτροπής, ο Ρουί Βιτόρια θα αφήσει εκτός τον Τζούρισιτς για το κρίσιμο ματς με τη Σαχτάρ και αναμένεται να δώσει περισσότερο χρόνο συμμετοχής στο νέο μετεγγραφικό απόκτημα της ομάδας, τον Ανάς Ζαρουρί.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo