Σαχτάρ – Παναθηναϊκός: Χωρίς τον Φίλιπ Τζούρισιτς οι «πράσινοι» στη ρεβάνς του Europa League

Ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Φίλιπ Τζούρισιτς για το αυριανό (14/08/25, 21:00, Live από το Newsit.gr) παιχνίδι ρεβάνς με τη Σαχτάρ στα προκριματικά του Europa League, καθώς ο Σέρβος εξτρέμ θα μείνει εκτός αποστολής με πρόβλημα τραυματισμού.

Ο Φίλιπ Τζούρισιτς έγινε αλλαγή με ενοχλήσεις στο πρώτο παιχνίδι με τη Σαχτάρ στο ΟΑΚΑ και ο Παναθηναϊκός θα στερηθεί τις υπηρεσίες του στη ρεβάνς της Κρακοβίας, αφού προτιμήθηκε να προστατευθεί ενόψει της συνέχειας της σεζόν.

Με το φόβο της υποτροπής, ο Ρουί Βιτόρια θα αφήσει εκτός τον Τζούρισιτς για το κρίσιμο ματς με τη Σαχτάρ και αναμένεται να δώσει περισσότερο χρόνο συμμετοχής στο νέο μετεγγραφικό απόκτημα της ομάδας, τον Ανάς Ζαρουρί.