Σέιν Λάρκιν για Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Δεν είναι εύκολο να τον σταματήσεις, είμαι έτοιμος για την πρόκληση»

Ο Σέιν Λάρκιν μίλησε στην προπόνηση της Τουρκίας για τον ημιτελικό με την Εθνική Ελλάδας, τόνισε πως περιμένει παιχνίδι με μεγάλη ένταση, αποθέωσε και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, αλλά μίλησε και για τις υπόλοιπες απειλές του ρόστερ της γαλανόλευκης.

Ο Σέιν Λάρκιν μίλησε…

Για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Είμαστε πολύ έτοιμοι για την πρόκληση. Προφανώς είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Δεν είναι εύκολο να τον σταματήσεις. Είμαι πολύ έτοιμος για την πρόκληση. Νομίζω ότι είμαστε επίσης ικανοί σαν ομάδα. Έχουμε πολλά παιδιά στην ομάδα που είναι επίσης σπουδαίοι παίκτες. Στο τέλος της ημέρας πρέπει να κάνουμε την καλύτερη δυνατή δουλειά για να τον σταματήσουμε και έχουν να κάνουν την καλύτερη δουλειά για να μας σταματήσουν. Θα είναι ένα παιχνίδι – πρόκληση και για τις δύο ομάδες».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τα Final Four που έχει πάει με τον Αταμάν: «Είναι αυτοπεποίθηση υψηλού επιπέδου. Στο τέλος της ημέρας είναι ξέρουμε τι χρειάζεται για να νικήσεις σε τέτοιες καταστάσεις γεμάτες πίεση. Ξέρουμε με τι νοοτροπία πρέπει να πάει η ομάδα σε αυτά τα παιχνίδια. Ξέρεις πώς πρέπει να ξεκινήσεις τα παιχνίδια. Το να έχεις έναν προπονητή που έχει πάει εκεί, σε ένα από τα υψηλότερα επίπεδα στην Ευρώπη. Νομίζω ότι έχουμε δυνατή αυτοπεποίθηση».

Για τις άλλες απειλές στο ρόστερ της Ελλάδας, πέρα από τον Γιάννη: «Αν κοιτάξεις στα ρόστερ των δύο ομάδων, υπάρχουν πολύ ποιοτικοί παίκτες και στις δύο πλευρές. Νομίζω ότι έχουν 7 ή 8 παίκτες Euroleague, που παίζουν πολλά λεπτά, έχουν πάει Final Four, έχουν κατακτήσει πρωταθλήματα. Οι απειλές θα είναι σε όλο το παρκέ».