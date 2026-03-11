Σεϊταρίδης: «Αν ο Παναθηναϊκός περάσει την Μπέτις, μπορεί να φτάσει στον τελικό του Europa League»

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Ρεάλ Μπέτις για τους 16 του Europa League (12/03/26, 19:45) και ο Γιούρκας Σεϊταρίδης έδωσε συνέντευξη στο «ABC Sevilla».

Ο Σεϊταρίδης ανέφερε ότι πιστεύει πως αν ο Παναθηναϊκός προχωρήσει μετά τα δύο παιχνίδια με την Μπέτις θα έχει αρκετές πιθανότητες να κάνει μία πορεία ανάλογη με αυτή του Ολυμπιακού στο Conference League το 2024.

Οι δηλώσεις του Γιούρκα Σεϊταρίδη

«Αν ο Παναθηναϊκός νικήσει την Μπέτις, μπορεί να έχει μια πορεία παρόμοια με εκείνη του Ολυμπιακού. Πώς ξεκίνησε ο Ολυμπιακός; Συγγνώμη, από την Μπέτις, την Μπράγκα και τη Φερεντσβάρος, ποια είναι η πιο δύσκολη ομάδα; Γιατί λοιπόν να μην τα καταφέρει, αν ο Παναθηναϊκός περάσει στην επόμενη φάση;

Αν ξεπεράσουμε την Μπέτις, ως οπαδός του Παναθηναϊκού, δεν θα έλεγα ότι η σεζόν σώθηκε. Θα λέγαμε ότι είχαν μια πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη. Η κατάκτηση του τροπαίου είναι ένα πράγμα, αλλά η καλή πορεία είναι κάτι άλλο. Αν είχαμε φτάσει στα προημιτελικά του Champions League, ίσως θα έλεγα ότι η σεζόν σώθηκε».