Σελέν Ερντέμ: «Ένιωσα ντροπή και θλίψη, καμία γυναίκα να μην ανέχεται κάτι τέτοιο»

Η Σελέν Ερντέμ ξέσπασε στο Instagram για τα όσα άκουσε κατά τη διάρκεια του αγώνα της ομάδας μπάσκετ γυναικών του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη.

Ο Παναθηναϊκός διέλυσε τον ΠΑΟΚ με 86-62 για την 8η αγωνιστική της Α1 Γυναικών, με τη Σελέν Ερντέμ να δέχεται λεκτικές επιθέσεις από τους οπαδούς των γηπεδούχων.

Μετά το τέλος του αγώνα, η Τουρκάλα τεχνικός του τριφυλλιού ανέβασε ένα story στο Instagram, περιγράφοντας όσα βίωσε στον αγώνα.

Το μήνυμα της Ερντέμ

«Καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, ένιωσα βαθιά ντροπή και θλίψη λόγω των συνεχών λεκτικών επιθέσεων που απευθύνονταν σε μένα και στη γυναικεία μου φύση.

Καμία γυναίκα δεν πρέπει να ανέχεται κάτι τέτοιο. Είμαι κατηγορηματικά αντίθετη σε κάθε μορφή βίας και έλλειψης σεβασμού προς τις γυναίκες».