Σεμένια: «Ασέβεια προς τις γυναίκες η απόφαση της ΔΟΕ για τεστ επαλήθευσης φύλου»

Η ΔΟΕ πήρε την απόφαση να επαναφέρει τα τεστ επαλήθευσης φύλου ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2028, προκαλώντας αντιδράσεις.

Η Νοτιοαφρικανή και δις Ολυμπιονίκης στα 800 μέτρα, Κάστερ Σεμένια, δήλωσε ότι η επαναφορά των τεστ επαλήθευσης φύλου από την ΔΟΕ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028, αποτελεί «ασέβεια προς τις γυναίκες».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πρώην πρωταθλήτρια εξέφρασε επίσης την απογοήτευσή της για το γεγονός ότι το μέτρο πάρθηκε υπό την ηγεσία της νέας προέδρου της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι από την Ζιμπάμπουε.

«Σε προσωπικό επίπεδο, το γεγονός ότι είναι γυναίκα από την Αφρική, ποιος ξέρει πόσο επηρεάζονται οι Αφρικανές γυναίκες και οι γυναίκες στον Παγκόσμιο Νότο από αυτό το ζήτημα, φυσικά και προκαλεί βλάβη», δήλωσε η Σεμένια σε συνέντευξη Τύπου, στο Κέιπ Τάουν και στο περιθώριο μιας αθλητικής εκδήλωσης και πρόσθεσε:

«Ως γυναίκα, γιατί να υποβληθείς σε ελέγχους για να αποδείξεις ότι ανήκεις κάπου; Είναι σαν εμείς, ως γυναίκες, να πρέπει τώρα να αποδείξουμε ότι αξίζουμε να συμμετέχουμε στον αθλητισμό. Είναι ασέβεια προς τις γυναίκες».