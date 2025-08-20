Αθλητικά

«Σενάριο» με Κώστα Τσιμίκα και Ολυμπιακό: «Προτιμάει να γυρίσει στην Ελλάδα»

Για το ενδεχόμενο επιστροφής του Κώστα Τσιμίκα στους Πειραιώτες, γράφουν στο εξωτερικό
Ο Κώστας Τσιμίκας σε ματς της Λίβερπουλ (ΦΩΤΟ Action Images via Reuters
Ο Κώστας Τσιμίκας σε ματς της Λίβερπουλ (ΦΩΤΟ Action Images via Reuters/Lee Smith)

Ο Κώστας Τσιμίκας φαίνεται πως βρίσκεται στην.. πόρτα της εξόδου από τη Λίβερπουλ, αφού δεν βρίσκεται στα πλάνα του προπονητή της ομάδας, Άρνε Σλοτ. Αρκετές ομάδες παρακολουθούν τις συγκεκριμένες εξελίξεις, την ώρα που υπάρχει “σεναριολογία” που εμπλέκει τον Έλληνα μπακ με τον Ολυμπιακό.

Ο Κώστας Τσιμίκας φέρεται να έχει ως προτεραιότητα την παραμονή στο εξωτερικό. Σύμφωνα όμως με όσα ανέφερε -σε ανάρτησή του- ο Βραζιλιάνος δημοσιογράφος, Πάμπλο Ολιβέιρα, η επιθυμία του 29χρονου ακραίου αμυντικού είναι να επιστρέψει στην πατρίδα του.

Παράλληλα, όπως τονίζει χαρακτηριστικά στο tweet του, ο Ολυμπιακός παρακολουθεί τις εξελίξεις καθώς θέλει να συνεργαστεί και πάλι με τον Τσιμίκα!

Έστω κι αν πολλοί από τον Ολυμπιακό θα ήθελαν να ξαναδούν τον Τσιμίκα στα ερυθρόλευκα, τη δεδομένη χρονική στιγμή η ομάδα δεν κινείται για αριστερό μπακ, ενώ στο ρόστερ των Πειραιωτών υπάρχει ο Ορτέγκα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Champions League playoffs: Μεγάλο «διπλό» για Κλαμπ Μπριζ και Καραμπάγκ – Η Πάφος πέρασε απ’ το Βελιγράδι και «αγγίζει» ιστορική πρόκριση
Ασίστ ο Χρήστος Τζολης στην εκτός έδρας νίκη της Μπριζ επί της Ρέιντζερς (1-3) – Πέρασε από το Βελιγράδι η Πάφος (1-2) – Μεγάλο "διπλό" για Καραμπάγκ επί της Φερεντσβάρος (1-3)
Ο Χρήστος Τζόλης σε προσπάθεια στο Ρέιντζερς - Κλαμπ Μπριζ
4
Newsit logo
Newsit logo