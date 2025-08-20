«Σενάριο» με Κώστα Τσιμίκα και Ολυμπιακό: «Προτιμάει να γυρίσει στην Ελλάδα»

Ο Κώστας Τσιμίκας φαίνεται πως βρίσκεται στην.. πόρτα της εξόδου από τη Λίβερπουλ, αφού δεν βρίσκεται στα πλάνα του προπονητή της ομάδας, Άρνε Σλοτ. Αρκετές ομάδες παρακολουθούν τις συγκεκριμένες εξελίξεις, την ώρα που υπάρχει “σεναριολογία” που εμπλέκει τον Έλληνα μπακ με τον Ολυμπιακό.

Ο Κώστας Τσιμίκας φέρεται να έχει ως προτεραιότητα την παραμονή στο εξωτερικό. Σύμφωνα όμως με όσα ανέφερε -σε ανάρτησή του- ο Βραζιλιάνος δημοσιογράφος, Πάμπλο Ολιβέιρα, η επιθυμία του 29χρονου ακραίου αμυντικού είναι να επιστρέψει στην πατρίδα του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, όπως τονίζει χαρακτηριστικά στο tweet του, ο Ολυμπιακός παρακολουθεί τις εξελίξεις καθώς θέλει να συνεργαστεί και πάλι με τον Τσιμίκα!

Há um possível cenário de transferência envolvendo Konstantinos Tsimikas, que pode deixar o #Liverpool, com o #Olympiacos, supostamente interessado em trazer o zagueiro grego de 29 anos de volta à #Grécia. O atleta expressa preferência por retornar à sua terra natal pic.twitter.com/OT4zuSyVDC — Pablo Oliveira (@Oliveira32Pablo) August 20, 2025

Έστω κι αν πολλοί από τον Ολυμπιακό θα ήθελαν να ξαναδούν τον Τσιμίκα στα ερυθρόλευκα, τη δεδομένη χρονική στιγμή η ομάδα δεν κινείται για αριστερό μπακ, ενώ στο ρόστερ των Πειραιωτών υπάρχει ο Ορτέγκα.