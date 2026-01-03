Αθλητικά

Σενεγάλη – Σουδάν 3-1: Πρόκριση στα προημιτελικά του Copa Africa με πρωταγωνιστή τον Παπέ Γκεγέ

Περιμένει αντίπαλο από το ζευγάρι Μάλι – Τυνησία
Ο Γκεγέ της Σενεγάλης
Ο Γκεγέ της Σενεγάλης/ REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Η Σενεγάλη έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, χάρη στα δύο γκολ που πέτυχε ο Παπέ Γκεγέ στην αναμέτρηση κόντρα στο Σουδαν που ολοκληρώθηκε με 3-1, μετά από ανατροπή στο πρώτο μέρος.

Ο Σενεγαλέζος πέτυχε δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο και έστειλε την ομάδα του στα αποδυτήρια προηγούμενη 2-1, καθώς το Σουδάν είχε προηγηθεί με τον Αμντάλα στο 6′.

Ο Εμπαγέ στο 77′ μετά από πάσα στου Μανέ έκανε το 3-1 και έδωσε την πρόκριση στη Σενεγάλη στους «8» της διοργάνωσης και πλέον περιμένει το αποτέλεσμα του αγώνα Μάλι – Τυνησία (03/01/26, 21:00), για να μάθει τον αντίπαλό της στα προημιτελικά.

 

Ο προημιτελικός της Σενεγάλης κόντρα σε Μάλι ή Τυνησία θα γίνει στις 9 Ιανουαρίου (21:00).

