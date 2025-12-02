Σερένα Γουίλιαμς: Η εντυπωσιακή φωτογράφιση της θρυλικής τενίστριας μετά την απώλεια 14 κιλών

Πιο όμορφη από ποτέ είναι η Σερένα Γουίλιαμς, η οποία περνάει μία από τις καλύτερες φάσεις της ζωής της. “Ανακαλύπτω ξανά τον εαυτό μου”, δηλώνει η σούπερ σταρ του τένις και 23 φορές νικήτρια Grand Slam.

Η Σερένα Γουίλιαμς έχασε 14 κιλά και πόζαρε για το εξώφυλλο του τελευταίου τεύχους του περιοδικού Porter, με τις φωτογραφίες της να είναι εντυπωσιακές.

Οι πόζες της αναδεικνύουν το καλλίγραμμο κορμί της, ειδικά αυτή με το μαγιό με κοψίματα δίπλα σε πισίνα.

Η θρυλική τενίστρια πόζαρε με διάφορα looks συμπεριλαμβανομένου ενός μαύρου, εφαρμοστού φορέματος που τόνιζε τις καμπύλες της.

«Είναι μια από τις πιο ισχυρές και επιτυχημένες γυναίκες στον πλανήτη, αλλά ακόμα και η Σερένα Γουίλιαμς έχει στιγμές αμφιβολίας και άγχους, αν και έχει αποφασίσει να ξεκινήσει τη νέα χρονιά με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. “Ανακαλύπτω ξανά τον εαυτό μου”, δηλώνει η 44χρονη Σερένα Γουίλιαμς.