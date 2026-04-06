Σερούντολο – Τσιτσιπάς 2-0: Νέα σοκαριστική ήττα και τεράστια πτώση στην παγκόσμια κατάταξη

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι ούτε στο… χώμα. Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεκίνησε με το αριστερό τις υποχρεώσεις του στις χωμάτινες επιφάνειες, μένοντας εκτός από τον πρώτο γύρο του Μόντε Κάρλο.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κλήθηκε να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε πέρυσι, αλλά αποκλείστηκε από τον πρώτο γύρο, μετά την ήττα του από τον Φρανσίσκο Σερούντολο με 2-0 σετ (7-5, 6-4).

Μετά από αυτή την ήττα, ο Έλληνας πρωταθλητής θα χάσει σίγουρα 17 θέσεις και θα κατρακυλήσει στο No.65 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο Τσιτσιπάς τα πήγαινε πάντα περίφημα στο Μόντε Κάρλο, ωστόσο βρίσκεται σε κακή αγωνιστική κατάσταση, με αποτέλεσμα να φύγει με σκυμμένο το κεφάλι και από το πρώτο του φετινό παιχνίδι στην αγαπημένη του χωμάτινη επιφάνεια.

Στο πρώτο σετ, ο Έλληνας τενίστας “αυτοκτόνησε”, αφού προηγήθηκε με 5-3 και σέρβιρε για να κάνει το 1-0, αλλά τελικά δέχθηκε δύο μπρέικ και έχασε το σετ με 7-5!

Στο δεύτερο σετ, ο Αργεντινός προηγήθηκε με 4-0, ο Τσιτσιπάς επέστρεψε με θεαματικό τρόπο (4-4) αλλά και πάλι στο κρίσιμο σέρβις γκέιμ του τα έκανε… θάλασσα δέχθηκε μπρέικ (5-4) και στη συνέχεια ο Σερούντολο έκανε το 6-4, κλείνοντας το παιχνίδι.

Francisco Cerundolo knocks out the three-time champion Tsitsipas 7-5 6–4!#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/hQXMK0dL50 — Tennis TV (@TennisTV) April 6, 2026

Να σημειωθεί ότι αυτή είναι η 1η φορά που μένει εκτός 2ου γύρου στο Μόντε Κάρλο ο Έλληνας πρωταθλητής, ο οποίος έχει κατακτήσει 3 φορές στην καριέρα του το συγκεκριμένο τουρνουά, ενώ την τελευταία πενταετία δεν είχε ηττηθεί ποτέ πριν από τα προημιτελικά.