Σερβία – Ουγγαρία 10-7: Κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο ανδρών οι Σέρβοι

Μετά από ένα μεγάλο ντέρμπι στον τελικό, η Σερβία κατάφερε να “λυγίσει” με 10-7 την Ουγγαρία και να κατακτήσει την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο ανδρών.

Σερβία και Ουγγαρία έδωσαν πολύ μεγάλη “μάχη” για τη νίκη στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο ανδρών, με τους Σέρβους να φθάνουν στη νίκη στις λεπτομέρειες και χάρη σε μία σειρά από καθοριστικές αποκρούσεις του Γκλούσατς.

Οι Σέρβοι βρήκαν στη συνέχεια τα γκολ που χρειάζονταν στα πιο καθοριστικά σημεία της αναμέτρησης, με τους Ούγγρους να μένουν στο 7/34 και να γνωρίζουν την ήττα, εξαιτίας και της αστοχίας τους.

Η Σερβία επανήλθε έτσι στην κορυφή της Ευρώπης, με την Ουγγαρία στη δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο, την ώρα που τρίτη ήταν η Ελλάδα, με το πρώτο δικό της μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Τα οκτάλεπτα του αγώνα: (3–2, 2–3, 2–1, 3–1)

Τα γκολ στον τελικό

Σερβία: Ντούσαν Μάντιτς 4, Νίκολα Λούκιτς 2, Ράντομιρ Ντράσοβιτς 1, Ντούσαν Λάζιτς 1, Νίκολα Βίτσο 1, Βίκτορ Μαρτίνοβιτς 1

Ουγγαρία: Βίντσε Βίγκβαρι 3, Άνταμ Νάγκι 1, Γκέργκο Φέκετε 1, Σόμα Γιάνσικ 1, Βέντελ Βάργκα 1