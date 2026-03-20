Αθλητικά

Σφιντέρσκι και Κεντζιόρα στην αποστολή της Εθνικής Πολωνίας για τα πλέι οφ του Μουντιάλ

Οι παίκτες των Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στη μάχη της Πολωνίας για την πρόκριση στο Μουντιάλ των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού
Ο Σφιντέρσκι και ο Κεντζιόρα
Ο Σφιντέρσκι και ο Κεντζιόρα σε παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό/ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Κάρολ Σφιντέρσκι του Παναθηναϊκού και ο Τόμας Κεντζιόρα του ΠΑΟΚ είναι στις κλήσεις του Γιαν Ορμπάν για τα μπαράζ της Εθνικής Πολωνίας με στόχο την πρόκριση στην τελική φάση του Μουντιάλ.

Στην αποστολή της Εθνικής Πολωνίας πέρα από τους Κάρολ Σφιντέρσκι και Τόμας Κεντζιόρα βρίσκεται και ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Μπαρτολομέι Ντραγκόφσκι. Πρωτγαγωνιστής των κλήσεων του Ορμπάν είναι για ακόμα μία φορά ο Λεβαντόφσκι της Μπαρτσελόνα.

Οι Πολωνοί θα υποδεχθούν στις 26 Μαρτίου την Αλβανία στη Βαρσοβία και σε περίπτωση νίκης θα παίξουν εκτός έδρας με το νικητή του ζευγαριού Ουκρανία – Σουηδία για μία θέση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αυτό σημαίνει ότι οι δύο παίκτες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού θα απουσιάσουν από τις προπονήσεις των δύο ομάδων ενόψει της έναρξης των πλέι οφ της Super League.

