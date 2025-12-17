Αθλητικά

Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς έγιναν αναγκαστική αλλαγή στο Καβάλα – Παναθηναϊκός, συναγερμός ενόψει ΠΑΟΚ

Πρόβλημα στο κέντρο της επίθεσης για την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ, πριν το ντέρμπι στην Τούμπα, για τη Super League
ΦΩΤΟ ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ
ΦΩΤΟ ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ

Μεγάλη ανησυχία επικρατεί στον Παναθηναϊκό, ενόψει του ντέρμπι πρωταθλήματος στην έδρα του ΠΑΟΚ, αφού το «τριφύλλι» είδε τους Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς να γίνονται αναγκαστική αλλαγή στο ματς Κυπέλλου με την Καβάλα.

Μετά από μια κεφαλιά στα πρώτα λεπτά του αγώνα του Παναθηναϊκού στην Καβάλα, ο Κάρολ Σφιντέρσκι έπεσε στο έδαφος στο 8’ και φάνηκε να ζαλίζεται. Ο Πολωνός επιθετικός έγινε αναγκαστική αλλαγή, με τον Πάντοβιτς να μπαίνει στη θέση του.

Είκοσι λεπτά μετά την είσοδό του στο ματς, ο Σέρβος επιθετικός έγινε και αυτός αναγκαστική αλλαγή. Ο Μίλος Πάντοβιτς βρέθηκε και αυτός πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο, πιάνοντας τον οπίσθιο μηριαίο του.

Ελάχιστα μετά, σηκώθηκε και αποχώρησε, με τον Μπόκο να μπαίνει στη θέση του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
213
170
163
91
91
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo