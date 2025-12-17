Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς έγιναν αναγκαστική αλλαγή στο Καβάλα – Παναθηναϊκός, συναγερμός ενόψει ΠΑΟΚ

Μεγάλη ανησυχία επικρατεί στον Παναθηναϊκό, ενόψει του ντέρμπι πρωταθλήματος στην έδρα του ΠΑΟΚ, αφού το «τριφύλλι» είδε τους Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς να γίνονται αναγκαστική αλλαγή στο ματς Κυπέλλου με την Καβάλα.

Μετά από μια κεφαλιά στα πρώτα λεπτά του αγώνα του Παναθηναϊκού στην Καβάλα, ο Κάρολ Σφιντέρσκι έπεσε στο έδαφος στο 8’ και φάνηκε να ζαλίζεται. Ο Πολωνός επιθετικός έγινε αναγκαστική αλλαγή, με τον Πάντοβιτς να μπαίνει στη θέση του.

Είκοσι λεπτά μετά την είσοδό του στο ματς, ο Σέρβος επιθετικός έγινε και αυτός αναγκαστική αλλαγή. Ο Μίλος Πάντοβιτς βρέθηκε και αυτός πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο, πιάνοντας τον οπίσθιο μηριαίο του.

Ελάχιστα μετά, σηκώθηκε και αποχώρησε, με τον Μπόκο να μπαίνει στη θέση του.