Σίλβερ για Παρί Σεν Ζερμέν στο NBA Europe: «Ναι είναι μια ομάδα που μιλάμε»

Την κάτοχο του Champions League στο ποδόσφαιρο θέλει στη νέα λίγκα του μπάσκετ ο κομισάριος του NBA
Άνταμ Σίλβερ
Ο Άνταμ Σίλβερ / Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images

Το NBA Europe συνεχίζει τον προγραμματισμό του για τη δημιουργία μίας νέας λίγκας στο ευρωπαϊκό μπάσκετ από το 2027, με τον κομισάριο Άνταμ Σίλβα να επιβεβαιώνει τις επαφές με την Παρί Σεν Ζερμέν για τη συμμετοχή της στη διοργάνωση.

“Στοχεύοντας” όλες τις μεγάλες αγορές στην Ευρώπη, το NBA Europe, προσπαθεί να πείσει ποδοσφαιρικούς συλλόγους να επενδύσουν στο μπάσκετ και πέραν της Μίλαν, φαίνεται ότι έχει βάλει στο “στόχαστρο” και την Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο ίδιος ο Σίλβερ ρωτήθηκε μάλιστα σχετικά και ανέφερε τα εξής: «Είναι μία εντυπωσιακή αγορά. Αγωνίζονται στο υψηλότερο επίπεδο στο ποδόσφαιρο και έχουν την τεχνογνωσία να διευθύνουν μια ομάδα μπάσκετ στο υψηλότερο επίπεδο, αν ενδιαφέρονται. Ναι, είναι μια ομάδα με την οποία μιλάμε».

