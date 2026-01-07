Σίριλ Ντέσερς: Το πρώτο μήνυμα του Νιγηριανού επιθετικού του Παναθηναϊκού μετά τον τραυματισμό του

Ο Σίριλ Ντέσερς τραυματίστηκε σε προπόνηση της εθνικής Νιγηρίας και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου δυόμιση μήνες, χάνοντας μια σημαντική περίοδο στη σεζόν του Παναθηναϊκού.

Ο Σίριλ Ντέσερς τοποθετήθηκε δημόσια μετά τον τραυματισμό που υπέστη στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, εξέφρασε τη στεναχώρια του για το γεγονός ότι δεν θα μπορέσει να συνεχίσει στο Copa Africa, αλλά ούτε και να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και κρίσιμο διάστημα για την ομάδα.

Ο Νιγηριανός επιθετικός των “πρασίνων” τόνισε πως θα επικεντρωθεί απόλυτα στην αποκατάστασή του.

“Γεια σας παιδιά, δυστυχώς είχα έναν τραυματισμό στο AFCON. Είναι εξαιρετικά δύσκολο ν’ αποδεχτώ ότι θα χάσω το υπόλοιπο του τουρνουά, καθώς και μια σημαντική περίοδο στον Παναθηναϊκό.

Θα είμαι ο μεγαλύτερος υποστηρικτής της ομάδας αυτές τις εβδομάδες, θα αφοσιωθώ πλήρως στην αποκατάσταση κι ελπίζω σύντομα να μπορέσουμε να πανηγυρίσουμε μαζί μια νίκη και ένα γκολ” ανέφερε ο επιθετικός των “πρασίνων” στο μήνυμά του στα social media.

Μάλιστα, συνδύασε το μήνυμά του με ένα τριφύλλι και τη σημαία της Νιγηρίας.