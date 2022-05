Δύο εβδομάδες πριν το γάμο του με τη μητέρα των δύο παιδιών του, Bili Mucklow, ο Άντι Κάρολ φωτογραφήθηκε με άλλη γυναίκα στο κρεβάτι, ενώ διασκέδαζε με τους φίλους του.

Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Νιούκαστλ και της Λίβερπουλ έχει ξεσπάσει σάλο στην Αγγλία, μετά από μία φωτογραφία που τον δείχνει να κοιμάται δίπλα στην Taylor Jane Wilkey.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ίδια τράβηξε τη φωτογραφία και την έστειλε σε φίλους της, αλλά ισχυρίστηκε στη Sun ότι δεν υπήρξε σεξουαλική επαφή ανάμεσά τους, αφού ο Άγγλος επιθετικός ήταν μεθυσμένος και απλά κοιμήθηκε, με την ίδια να κάνει πλάκα. Ισχυρίστηκε μάλιστα ότι φόρεσε το μπουρνούζι του, γιατί και η ίδια σκόπευε να κοιμηθεί, έχοντας καταναλώσει με τη σειρά μεγάλες ποσότητες αλκοόλ.

«Δεν κοιμηθήκαμε μαζί. Ήταν κάτι αθώο. Απλώς ήμασταν στο ίδιο δωμάτιο μετά το πάρτι του, εκείνος, εγώ και μια φίλη μου. Ήμασταν όλοι μεθυσμένοι, αλλά δεν έγινε τίποτα πονηρό», ανέφερε χαρακτηριστικά. Οι δυο τους φέρονται να γνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια ενός πάρτι του Κάρολ με τους φίλους του σε μπαρ, το οποίο και συνεχίστηκε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Andy Carroll pictured on bed with blonde days before wedding to Billi Mucklow after gate-crashing her Dubai hen do https://t.co/GRkeXG02Yn pic.twitter.com/KFMAPnj10p