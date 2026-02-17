Σκάνδαλο στην Αυστρία: Κρυφές κάμερες στα αποδυτήρια και τα ντους γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου

Ένας άνδρας στην Αυστρία έχει προκαλέσει σοκ, καθώς είχε εγκαταστήσει κρυφές κάμερες στα αποδυτήρια και τα ντους της Αλτάχ. Οι αθλήτριες της ομάδας ποδοσφαίρου είναι σε πανικό και ο κατηγορούμενος θα εμφανιστεί στο δικαστήριο την επόμενη εβδομάδα.

Μία αθλήτρια ομάδας από την Αυστρία, μίλησε κρατώντας την ανωνυμία της και ανέφερε ότι είναι ένα φρικτό και απαράδεκτο περιστατικό. «Μείναμε εντελώς σοκαρισμένες. Σαν να μας τράβηξαν το χαλί κάτω από τα πόδια», είπε χαρακτηριστικά η αθλήτρια, για τις κρυφές κάμερες στα αποδυτήρια.

Και πρόσθεσε: «Ένα είναι σίγουρο: θα πάρει πολύ χρόνο… Υπάρχουν καλύτερες και χειρότερες μέρες. Αλλά οι σκέψεις μου στρέφονται συχνά σε αυτή την υπόθεση. Και όταν συμβαίνει αυτό, σκέφτεσαι πόσο αηδιαστικό και φρικτό είναι ό,τι συνέβαινε εδώ».

Η υπουργός Αθλητισμού της Αυστρίας, Μιχαέλα Σμιτ, τόνισε ότι στα βίντεο έχουν ταυτοποιηθεί 30 γυναίκες και ζήτησε πλήρη έρευνα και αλλαγές στα μέτρα ασφαλείας του συλλόγου.

Ο κατηγορούμενος άνδρας αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράνομη χρήση συσκευών καταγραφής και διαχείριση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης με βάση εικόνες. Οι Γερμανικές και οι ελβετικές Αρχές εντόπισαν το υλικό, μετά από έρευνες για παιδική πορνογραφία.

Η Αλτάχ στέκεται δίπλα στις αθλήτριές της και συνεργάζεται με τον Ομοσπονδία για την εφαρμογή νέων μέτρων προστασίας.