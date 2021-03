«Σκουριασμένος» ο Φέντερερ αποκλείστηκε στο Κατάρ (videos)

Μόλις στο δεύτερο αγώνα του στο Qatar Open, ο Ρότζερ Φέντερερ ηττήθηκε με 2-1 σετ (6-3, 1-6, 5-7) από τον Νικολόζ Μπασιλασβίλι και αποκλείστηκε από τη διοργάνωση.

Ο θρύλος του παγκόσμιο τένις προσπαθεί να επιστρέψει σε φουλ αγωνιστική δράση μετά από περίπου ένα χρόνο που έμεινε εκτός λόγω τραυματισμού, ενώ βρίσκεται πια στην 6η θέση του κόσμου, με τον Τσιτσιπά να τον έχει προσπεράσει στην κατάταξη.

Στο Κατάρ πάντως, ο Φέντερερ “σκουριασμένος” και με δυσκολία έκανε μία νίκη στο τουρνουά, την ώρα που πλησιάζει πια το 40ο έτος της ηλικίας του.

Basilashvili moves into the semi-finals 👏



The Georgian defeats Federer 3-6 6-1 7-5 in Doha pic.twitter.com/VKE7FHZI3x