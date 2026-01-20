Σλασκ – Άρης 107-113: Επιβίωσε στη δεύτερη παράταση στην Πολωνία και έμεινε ζωντανός για την εξάδα στο Eurocup

Έπειτα από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι στην Πολωνία, το οποίο κρίθηκε στη δεύτερη παράταση, ο Άρης επικράτησε της Σλασκ με 113-107 για την 15η αγωνιστική του Eurocup και έμεινε ζωντανός στο κυνήγι της εξάδας.

Ο Άρης ανέβηκε στο 7-8 και θα τα δώσει όλα στις εναπομείνασες αγωνιστικές της κανονικής διάρκειας του Eurocup για να βρεθεί στην πρώτη εξάδα και να προκριθεί στην επόμενη φάση.

Ο Μήτρου Λονγκ και ο Άντζουσιτς σημείωσαν από 26 πόντους, ενώ ο Τζόουνς πρόσθεσε 17 πόντους για τους Θεσσαλονικείς που βασίστηκαν στην περιφερειακή τους γραμμή.

13 πόντους και 9 ριμπάουντ είχε ο Νουά.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-24, 50-48, 71-72, 89-89 (κ.δ.), 98-98 (1η παρ.), 107-113 (2η παρ.).

ΣΛΑΣΚ (Μπαγκάτσκις): Κίρκγουντ 24, Κζέρνιεβιτς 17, Γκρέι 15, Νούνιεζ 13, Σανόν 11, Ουρμπάνιακ 10, Κόουλμαν 9, Κουλικόβσκι 6, Πενάβα 2, Βισνιέβσκι.

ΑΡΗΣ BETSSON (Μίλιτσιτς): Άντζουσιτς 26 (6 ασίστ), Μήτρου-Λονγκ 26 (4 ριμπάουντ), Τζόουνς 17 (3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Νουά 13 (9 ριμπάουντ), Κουλμπόκα 11, Μποχωρίδης 7 (5 ριμπάουντ), Φόρεστερ 7 (7 ριμπάουντ), Χαρέλ 4 (5 ριμπάουντ), Πουλιανίτης 2, Αντετοκούνμπο.

Τα ομαδικά στατιστικά της Σλασκ: 22/29 δίποντα, 16/37 τρίποντα, 15/25 βολές, 37 ριμπάουντ (27 αμυντικά – 10 επιθετικά), 25 ασίστ, 9 κλεψίματα, 4 μπλοκ, 19 λάθη, 35 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά του Άρη Betsson: 24/46 δίποντα, 11/32 τρίποντα, 32/39 βολές, 49 ριμπάουντ (29 αμυντικά – 20 επιθετικά), 18 ασίστ, 8 κλεψίματα, 6 μπλοκ, 17 λάθη, 23 φάουλ.