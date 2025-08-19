Σλούκας: Μάλλον τελευταίο μου τουρνουά με την Εθνική το Eurobasket – Να αφήσω παρακαταθήκη, ενώνοντας τους Έλληνες

Ο Κώστας Σλούκας μίλησε για το προσεχές Eurobasket 2025 και αναφέρθηκε στην τιμή που νιώθει εκπροσωπώντας την Εθνική μπάσκετ, τονίζοντας για μια ακόμα φορά ότι πιθανότατα η συγκεκριμένη διοργάνωση θα είναι η τελευταία του με το εθνόσημο.

Ο Κώστας Σλούκας αναφέρθηκε επίσης στον ιδιαίτερο ρόλο του Βασίλη Σπανούλη, τη σημασία της παρουσίας του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην ομάδα, αλλά στον δύσκολο όμιλο της Εθνικής Ελλάδας στο Eurobasket 2025, που θα γίνει στην Κύπρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Έλληνας γκαρντ μίλησε στο Eurohoops…

Για την παρουσία του στην ομάδα: «Είναι πολύ μεγάλη τιμή, υπερηφάνεια, εκπροσωπώ την Εθνική ομάδα μου από 12-13 χρόνων και έχω λείψει μόνο λόγω τραυματισμών. Και μπορώ να πω ότι έχω ένα αίσθημα ευθύνης γιατί πιθανόν να είναι το τελευταίο μου τουρνουά και θέλω να αφήσω μία παρακαταθήκη πάρα πολύ καλή, ενώνοντας όλους τους Έλληνες με μία επιτυχία».

Τι κάνει ξεχωριστή την Εθνική: «Το πιο ξεχωριστό είναι ο Βασίλης Σπανούλης, ο προπονητής. Είναι μία ηγετική προσωπικότητα. Προσπαθεί να μεταλαμπαδεύσει τη φιλοσοφία του, φιλοσοφία νικητή. Επίσης το γεγονός ότι έχουμε νεαρούς ταλαντούχους παίκτες, μαζί με βετεράνους συνθέτει ένα πολύ ωραίο μείγμα. Έχουμε και τον Γιάννη που είναι από τους καλύτερους στον κόσμο. Έχουμε ένα μείγμα που με κάνει αισιόδοξο».

Για τον όμιλο της Κύπρου: «Είναι πολύ δύσκολος όμιλος. Το σημαντικό για εμάς είναι να χτίζουμε μέρα με τη μέρα τη χημεία μας, να κοιτάξουμε τα φιλικά να διορθώσουμε τα λάθη μας. Αλλά και η Ιταλία και η Ισπανία, η Γεωργία και άλλες ομάδες, είναι πολύ καλές. Και οφείλουμε να παλέψουμε».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πιο επικίνδυνη ομάδα στον όμιλο: «Νομίζω όλες κρύβουν κινδύνους. Αν δεν είσαι σοβαρός, το παρελθόν μας δείχνει ότι το παραμικρό λάθος μπορεί να τιμωρηθεί αργότερα».

Το φαβορί του τουρνουά: «Θεωρώ ότι η Σερβία είναι ένα βήμα μπροστά απ’ όλους. Από κοντά είναι η Γερμανία. Βλέπω και την Τουρκία με ένα καλό ρόστερ. Υπάρχουν πολύ καλές ομάδες με μπόλικο ταλέντο και επικίνδυνες».

Τι κάνει ξεχωριστό τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Επειδή τον ζω και τα τελευταία χρόνια τον βλέπω καθημερινά, πέρα του ότι είναι ένας εξαιρετικός αθλητής και ταλαντούχος. Αυτό που τον κάνει ξεχωριστό είναι το work ethic, δουλεύει πάρα πάρα πολύ και είναι ταγμένος για το μπάσκετ. Δουλεύει καθημερινά, έρχεται πρώτος, φεύγει τελευταίος και αγαπάει αυτό που κάνει. Και παρά τις επιτυχίες του, σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο, η δίψα δε σταματάει και είναι παράδειγμα για όλους».