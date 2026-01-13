Συμβαίνει τώρα:
Σλοβενία – Ελλάδα live για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο

Για το 2/2 η Εθνική ανδρών πόλο
Εθνική ανδρών
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο ανδρών
2η αγωνιστική
2 - 7
1ο οκτάλεπτο
Εθνική ανδρών πόλο/ (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Σλοβενία στη δεύτερη αγωνιστική του ομίλου στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο και καλείται να κάνει τη δεύτερη νίκη της μετά την άνετη επικράτηση ενάντια στη Γεωργία με 20-6. 

16:39 | 13.01.2026
16:37 | 13.01.2026
3-10 με πέναλτι του Καλογερόπουλου
16:36 | 13.01.2026
3-9 με σουτ του Νικολαΐδη από τη θέση του φουνταριστού
16:36 | 13.01.2026
Η Ελλάδα δείχνει την ανωτερότητά της στο Βελιγράδι και έχει πάρει μεγάλο προβάδισμα για νίκη με ευρύ σκορ
16:34 | 13.01.2026
3-8 για την Ελλάδα με τον Παπαναστασίου και πάλι
16:34 | 13.01.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο οκτάλεπτο με γκολ της Σλοβενίας. 3-7 το σκορ υπέρ της Ελλάδας
16:30 | 13.01.2026
16:29 | 13.01.2026
Πάρτι της Ελλάδας 2-7 με τον Παπαναστασίου στην αντεπίθεση
16:28 | 13.01.2026
2-6 με σουτ του Γενηδουνιά από την περιφέρεια
16:28 | 13.01.2026
16:24 | 13.01.2026
2-5 με πέναλτι του Παπαναστασίου
16:23 | 13.01.2026
2-4 με σου του Νικολαΐδη από τη θέση του φουνταριστού
16:22 | 13.01.2026
2-3 για την Ελλάδα με τον Σκουμπάκη από τα 6 μέτρα
16:21 | 13.01.2026
2-2 με τον Γκουβέτση η Εθνική πόλο ανδρών
16:20 | 13.01.2026
2-1 για τη Σλοβενία με πέναλτι του Κάντιβετς
16:19 | 13.01.2026
1-1 ισοφαρίζει η Ελλάδα με σουτ του Γκίλλα από την περιφέρεια
16:17 | 13.01.2026
1-0 για τη Σλοβενία με τον Στεφάνοβιτς
16:17 | 13.01.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι
16:14 | 13.01.2026
Όλα έτοιμα για την έναρξη της αναμέτρησης
16:13 | 13.01.2026
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ Β' ΟΜΙΛΟΥ

Κροατία 6 (2 αγώνες)

Ελλάδα 3

Σλοβενία 0

Γεωργία 0 (2 αγώνες)

Στην επόμενη φάση παιρνούν οι τρεις πρώτες ομάδες

16:13 | 13.01.2026
Νωρίτερα η Κροατία ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Γεωργίας με 18-8 και πλέον έχει έξι βαθμούς, με τη Γεωργία να παραμένει στους μηδέν
16:11 | 13.01.2026
Ολοκληρώθηκε η ανάκρουση των Εθνικών ύμνων
16:10 | 13.01.2026
Η σύνθεση της Ελλάδας

Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς, Σκουμπάκης, Γκιουβέτσης, Αργυρόπουλος, Παπαναστασίου, Γκίλλας, Καλογερόπουλος, Χαλυβόπουλος, Κάκαρης, Νικολαΐδης, Τζωρτζάτος, Πούρος, Σπάχιτς

16:05 | 13.01.2026
Η σύνθεση της Σλοβενίας

Μπέτον, Στεφάνοβιτς, Κάντιβετς, Καντς, Σάντακ, Λίπνικ, Νάσε Στρομάγιερ, Παούνοβιτς, Τσέραρ, Τρόπαν, Πότοτσνικ, Μπούλαγιτς, Μίλετιτς, Μπίνε Στρομάγιερ

16:05 | 13.01.2026
Η Ελλάδα θέλει να κάνει το 2 στα 2 στη διοργάνωση για να δώσει την Πέμπτη (15/01) τον τελικό με την Κροατία για την πρώτη θέση του ομίλου
16:04 | 13.01.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση της Ελλάδας με τη Σλοβενία για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο ανδρών

