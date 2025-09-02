Σοκ στη Λιθουανία με Γιοκουμπάιτις – Υπέστη ρήξη χιαστού και χάνει το υπόλοιπο Eurobasket 2025

Σε σοκ βρίσκεται η αποστολή της Λιθουανίας, μετά τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Ρόκας Γιοκουμπάιτις. Τέλος το Eurobasket για τον εξαιρετικό Λιθουανό γκαρντ.

Πύρρειος αποδείχθηκε η σπουδαία νίκη της Λιθουανίας επί της Φινλανδίας για την τέταρτη αγωνιστική του ομίλου του Τάμπερε στο Eurobasket.

Κι αυτό γιατί οι Λιθουανοί έχασαν για το υπόλοιπο του τουρνουά, τον κορυφαίο περιφερειακό παίκτη τους, Ρόκας Γιοκουμπάιτις.

Ο 24χρονος γκαρντ έκανε ένα μπάσιμο και προσγειώθηκε άσχημα στο παρκέ. Κατευθείαν ζήτησε να γίνει αλλαγή και οδηγήθηκε υποβασταζόμενος στα αποδυτήρια.

Υποβλήθηκε αμέσως σε εξετάσεις, σύμφωνα με τις οποίες υπέστη ρήξη χιαστού, ενώ τραυματίστηκε και στον μηνίσκο του αριστερού του ποδιού.

Ο Γιοκουμπάιτις, ο οποίος είχε μέσο όρο 17.3 πόντους και 8,5 ασίστ, θα ταξιδέψει στο Μόναχο ώστε να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις.