Ο κορονοϊός έχει περιοριστεί σημαντικά στην Ελλάδα, αλλά στα Βαλκάνια συνεχίζονται τα σοκαριστικά περιστατικά με τα θετικά κρούσματα και ένα από αυτά, αφορά ομάδα της Βουλγαρίας.

Πιο συγκεκριμένα, η Τσέρνο Μόρε, στην οποία αγωνίζεται και Έλληνας ποδοσφαιριστής, ο Δημήτρης Χαντάκιας, φέρεται να είχε 16 θετικά τεστ στον κορονοϊό, με αποτέλεσμα όλη η ομάδα να μπει σε καραντίνα.

Ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστά τα ονόματα των ποδοσφαιριστών και έτσι δεν είναι βέβαιο ότι ανάμεσά τους βρίσκεται και ο Έλληνας αμυντικός.

BREAKING: 16 players of Bulgarian top-flight side Cherno more have tested positive for Covid-19! They’re all under quarantine pic.twitter.com/MW6KZzGOHP