Σοκ στον Ολυμπιακό: Ο Κόρι Τζόσεφ υπέστη θλάση στο δικέφαλο

Ο Ολυμπιακός μετά τους Μόρις και Νιλικίνα έχασε και τον Τζόσεφ με πρόβλημα τραυματισμού, αφού ο Καναδός υπέστη θλάση στον αριστερό του δικέφαλο και θα απουσιάσει δεδομένα από το παιχνίδι με τον Προμηθέα Πάτρας (08/02/26, 13:00).

Ο Τζόσεφ μετά από τέσσερα παιχνίδια με τη φανέλα του Ολυμπιακού υπέστη θλάση στο αριστερό πόδι και θα χάσει σίγουρα το παιχνίδι της 18ης αγωνιστικής της GBL.

Είναι άγνωστο το διάστημα της απουσίας του 36χρονου πρώην NBAer και οι φίλοι του Ολυμπιακού σίγουρα θα είναι σε σοκ, με ακόμα έναν τραυματισμό στη θέση των γκαρντ.

Ο έμπειρος γκαρντ σε τρία παιχνίδια στη EuroLeague μετρά 4.3 πόντους, 1.3 ριμπάουντ και 2 ασίστ κατά μέσο όρο.

Η εντεκάδα του Ολυμπιακού με τον Προμηθέα: Γουόκαπ, Γουόρντ, Μπουρνελές, Βεζένκοβ, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς, Φουρνιέ.