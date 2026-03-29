Σοκαριστικό νοκ-άουτ στο UFC, έμεινε ακίνητη και με ανοικτά τα μάτια μετά από γροθιές και λαβή πνιγμού

Η Alexa Grasso νίκησε τη Maycee Barber με νοκ άουτ στον πρώτο γύρο του UFC Seattle, με έναν σοκαριστικό τρόπο, τερματίζοντας έτσι ένα αήττητο σερί σχεδόν πέντε ετών.

Όσοι βρέθηκαν στην “Climate Pledge Arena” έμειναν άναυδοι με αυτό που αντίκρισαν. Λίγο μετά την έναρξη του αγώνα, ξ Alexa Grasso έριξε μια ευθεία αριστερή γροθιά και έβγαλε off την Maycee Barber. Δεν έμεινε όμως σε αυτό, αφού ήθελε να σιγουρέψει την επιστροφή της στις νίκες, μετά από τρεις αγώνες.

Αφού την έδωσε άλλη μια γροθιά στο πρόσωπο, η Grasso έκανε στην αντίπαλό της οπίσθια λαβή πνιγμού για να… τελειώσει τη δουλειά, πριν παρέμβει ο διαιτητής, αντιλαμβανόμενος ότι η Barber είχε χάσει τις αισθήσεις της..

Για τουλάχιστον ένα λεπτό, η Barber φαινόταν να είναι αναίσθητη αλλά να αναπνέει, καθώς ο διαιτητής και ο γιατρός της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στο κέντρο του οκτάγωνου. Η εικόνα της, με ανοικτά τα μάτια, κάνει το γύρο των social media!

BREAKING NEWS: Maycee Barber CHOKED OUT COLD by ALEXA GRASSO! — UPFRONT MMA (@upfrontmma) March 29, 2026

Η Grasso περίμενε υπομονετικά στο πλάι και γονατιστή, παρακολουθώντας με εμφανή ανησυχία την κατάσταση της υγείας της αντιπάλου της

Τελικά, η Αμερικανίδα κατάφερε να σηκωθεί, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού και μετά από λίγο αποχώρησε για τα αποδυτήρια όρθια, με τη βοήθεια του προπονητικού της επιτελείου.