Σοκαριστικός τραυματισμός για τον Αντρές Γίνιας της Μιγιονάριος με πολλαπλά κατάγματα στο πόδι

Έπιαναν το κεφάλι τους, όσοι αντίκρισαν το πόδι του 28χρονου αμυντικού
Η αναμέτρηση της Μιγιονάριος με την Ντεπορτίβο Κάλι για το πρωτάθλημα Κολομβίας στιγματίστηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του Αντρές Γίνιας, στο 72ο λεπτό του αγώνα.

Ο 28χρονος αμυντικός της Μιγιονάριος τραυματίστηκε σοβαρά όταν σε ένα μαρκάρισμα -και σε προσπάθεια να κάνει τάκλιν στην μπάλα- έπεσε πάνω του ο αντίπαλος του Φερνάντι Μιμπακάς. Ακολούθησε “παγωμάρα”!

Ο άτυχος παίκτης έβαλε τα κλάματα από τους πόνους και αποχώρησε με φορείο ενώ ο προπονητής του που είδε τη φάση, έβαλε τα χέρια του στο πρόσωπο του αφού δεν μπορούσε να πιστέψει τι είχε συμβεί.

Σύμφωνα με τις πρώτες ιατρικές εκτιμήσεις ο 28χρονος ποδοσφαιριστής έχει υποστεί πολλαπλά κατάγματα.

