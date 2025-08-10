Σοκαριστικός τραυματισμός για τον Αντρές Γίνιας της Μιγιονάριος με πολλαπλά κατάγματα στο πόδι

Η αναμέτρηση της Μιγιονάριος με την Ντεπορτίβο Κάλι για το πρωτάθλημα Κολομβίας στιγματίστηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του Αντρές Γίνιας, στο 72ο λεπτό του αγώνα.

Ο 28χρονος αμυντικός της Μιγιονάριος τραυματίστηκε σοβαρά όταν σε ένα μαρκάρισμα -και σε προσπάθεια να κάνει τάκλιν στην μπάλα- έπεσε πάνω του ο αντίπαλος του Φερνάντι Μιμπακάς. Ακολούθησε “παγωμάρα”!

Ο άτυχος παίκτης έβαλε τα κλάματα από τους πόνους και αποχώρησε με φορείο ενώ ο προπονητής του που είδε τη φάση, έβαλε τα χέρια του στο πρόσωπο του αφού δεν μπορούσε να πιστέψει τι είχε συμβεί.

Imágenes sensibles. Andrés Llinás sufrió una fuerte lesión contra Deportivo Cali. Le deseamos la mejor recuperación al defensor de Millonarios.#LALIGAxWIN pic.twitter.com/1DykaXdtsk — Win Sports (@WinSportsTV) August 9, 2025

Σύμφωνα με τις πρώτες ιατρικές εκτιμήσεις ο 28χρονος ποδοσφαιριστής έχει υποστεί πολλαπλά κατάγματα.