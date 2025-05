Σοκαριστικός τραυματισμός σε αγώνα μπέιζμπολ – «Δίπλωσε» ο αστράγαλός παίκτη

Σόκαρε τους πάντες ο σοβαρός τραυματισμός στον αστράγαλο του Οσβάλντο Καρέρα των New York Yankees στον αγώνα για το πρωτάθλημα μπέιζμπολ κόντρα στους Seattle Mariners.

Ο άσος Yankees κατά τη διάρκεια του αγώνα μπέιζμπολ προσπάθησε να προλάβει τον κάτσερ της αντίπαλης ομάδας στο ένατο ίνινγκ και το πλήρωσε με έναν σοβαρό τραυματισμό.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο πάτησε άτσαλα με συνέπεια να γυρίσει αφύσικα ο αστράγαλός του με τον ίδιο να σφαδάζει από τους πόνους.

Ο Καρέρα μεταφέρθηκε εκτός γηπέδου με ασθενοφόρο, με τους υπευθύνους της ομάδας να κάνουν λόγο για «σοβαρή κατάσταση».

Aaron Judge sac fly makes it 11-5 Yanks and Oswaldo Cabrera is injured on the play pic.twitter.com/xrrci3oGMm