Sold out το Κύπρος – Ελλάδα για το Eurobasket 2025

Δεν θα πέφτει καρφίτσα στο «Σπύρος Κυπριανού» στην απογευματινή (18:15) αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ με την Κύπρο για τη δεύτερη αγωνιστική του τρίτου ομίλου του Eurobasket.

Οι Κύπριοι ανακοίνωσαν ότι εξαντλήθηκαν και τα τελευταία εισιτήρια που είχαν απομείνει για την αναμέτρηση με την Εθνική Ελλάδας μπάσκετ και έτσι το γήπεδο θα είναι κατάμεστο από 8.000 θεατές.

Πρόκειται για μία ιστορική αναμέτρηση, καθώς για πρώτη φορά οι δύο αδερφικές χώρες θα “συγκρουστούν” σε επίσημη διοργάνωση.

Η ανακοίνωση της κυπριακής ομοσπονδίας

Λίγες ώρες πριν από το πρώτο επίσημο παιχνίδι ανάμεσα στην Εθνική Κύπρου και την Εθνική Ελλάδας, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του γ’ ομίλου του FIBA EuroBasket 2025, η Οργανωτική Επιτροπή ανακοινώνει ότι όλα τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί!

Πρόκειται για μια ακόμη ιστορική στιγμή, αποτέλεσμα της φιλοξενίας της κορυφαίας καλαθοσφαιρικής διοργάνωσης στη Λεμεσό. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα αποτελεί συνδιοργανώτρια χώρα του EuroBasket 2025, γεγονός που δίνει στη συγκεκριμένη αναμέτρηση ξεχωριστό χαρακτήρα, αφού θα ακουστεί ο κοινός εθνικός ύμνος για πρώτη φορά σε καλαθοσφαιρικό αγώνα.

Η Ελλάδα έκανε ιδανική πρεμιέρα με τη νίκη της απέναντι στην Ιταλία, ενώ η Κύπρος, αν και ηττήθηκε από τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, άφησε πολύ θετικές εντυπώσεις με την αγωνιστικότητά της.

Παράλληλα, ιδιαίτερα αυξημένη είναι η ζήτηση και για τα υπόλοιπα παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδας, με τα ματς απέναντι στη Γεωργία και τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη να βρίσκονται κοντά στο sold out, ενώ υπενθυμίζεται ότι τα εισιτήρια για τον μεγάλο αγώνα Ελλάδα – Ισπανία έχουν ήδη εξαντληθεί εδώ και αρκετό καιρό.