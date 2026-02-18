Αθλητικά

Sold out το Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν για το Champions League

Τον “12ο παίκτη” στο πλευρό της θα έχει η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
ΦΩΤΟ Eurokinissi

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται προ των πυλών μιας ακόμα βραδιάς του στο Champions League και το “Καραϊσκάκης” θα είναι κατάμεστο, για την πρώτη αναμέτρηση των Πειραιωτών με την Μπάγερ Λεβερκούζεν, στα playoffs της διοργάνωσης.

Η έδρα του Ολυμπιακού θα ζήσει για μια ακόμα φορά… μεγάλες στιγμές, με τους Πειραιώτες να ανακοινώνουν sold out, μιας και οι φίλοι της ομάδας εξαφάνισαν τα εισιτήρια του ματς με την Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Με την στήριξη του κόσμου της, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ φιλοδοξεί σε ένα θετικό αποτέλεσμα, για να κάνει ένα πρώτο βήμα πρόκρισης στη φάση των “16” της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

