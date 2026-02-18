Sold out το Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν για το Champions League

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται προ των πυλών μιας ακόμα βραδιάς του στο Champions League και το “Καραϊσκάκης” θα είναι κατάμεστο, για την πρώτη αναμέτρηση των Πειραιωτών με την Μπάγερ Λεβερκούζεν, στα playoffs της διοργάνωσης.

Η έδρα του Ολυμπιακού θα ζήσει για μια ακόμα φορά… μεγάλες στιγμές, με τους Πειραιώτες να ανακοινώνουν sold out, μιας και οι φίλοι της ομάδας εξαφάνισαν τα εισιτήρια του ματς με την Μπάγερ Λεβερκούζεν.

SOLD OUT!



Bayer 04 Leverkusen — Olympiacos FC (@olympiacosfc) February 18, 2026

Με την στήριξη του κόσμου της, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ φιλοδοξεί σε ένα θετικό αποτέλεσμα, για να κάνει ένα πρώτο βήμα πρόκρισης στη φάση των “16” της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.