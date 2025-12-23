Sold out το Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός

Η Βίρτους Μπολόνια ανακοίνωσε sold out για τον αγώνα της Παρασκευής (26/12, 21:30) με τον Ολυμπιακό.

Η Βίρτους θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό σε ένα κατάμεστο γήπεδο για τη 18η αγωνιστική της Euroleague, καθώς οι γηπεδούχοι ανακοίνωσαν ότι τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν τρεις μέρες πριν το τζάμπολ του αγώνα.

Οι ερυθρόλευκοι θα διεκδικήσουν τη 10η νίκη τους σε μία “καυτή” έδρα, όπου οι Ιταλοί έχουν ρεκόρ 6-1.





Christmas was about gifts

December 26 is about buckets pic.twitter.com/YcVjgxlq8i — Virtus Bologna (@VirtusBo) December 23, 2025

“Τα Χριστούγεννα είναι για τα δώρα και η 26η Δεκεμβρίου είναι για τα καλάθια“, αναφέρουν οι Ιταλοί.