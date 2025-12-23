Συμβαίνει τώρα:
Sold out το Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός

Δεν θα πέφτει... καρφίτσα στην αναμέτρηση με τους Πειραιώτες
EUROKINISSI
EUROKINISSI

Η Βίρτους Μπολόνια ανακοίνωσε sold out για τον αγώνα της Παρασκευής (26/12, 21:30) με τον Ολυμπιακό.

Η Βίρτους θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό σε ένα κατάμεστο γήπεδο για τη 18η αγωνιστική της Euroleague, καθώς οι γηπεδούχοι ανακοίνωσαν ότι τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν τρεις μέρες πριν το τζάμπολ του αγώνα.

Οι ερυθρόλευκοι θα διεκδικήσουν τη 10η νίκη τους σε μία “καυτή” έδρα, όπου οι Ιταλοί έχουν ρεκόρ 6-1.

 “Τα Χριστούγεννα είναι για τα δώρα και η 26η Δεκεμβρίου είναι για τα καλάθια“, αναφέρουν οι Ιταλοί.

