Sold out το Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός

Κατάμεστη θα είναι η 8888 Arena για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ για την 37η αγωνιστική της Euroleague.

Λίγες ώρες πριν το τζάμπολ (19:30) στη Βουλγαρία, τα εισιτήρια για τον αγώνα Ολυμπιακού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ εξαντλήθηκαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ήδη από χθες (8/4) είχαν κάνει φτερά τα 11.000 από τα 12.000 συνολικά διαθέσιμα εισιτήρια, τα οποία τελείωσαν σήμερα.

Ο Ολυμπιακός θα παίζει ουσιαστικά εντός έδρας, όπως και ο Παναθηναϊκός την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ αρκετοί είναι οι ντόπιοι που έκλεισαν θέση για να δουν και να στηρίξουν τον Βούλγαρο, Σάσα Βεζένκοφ.