Σουόνσι – Νότιγχαμ Φόρεστ 3-2: Αποκλεισμός με απίστευτη ανατροπή για την ομάδα του Ποστέκογλου στο Λιγκ Καπ Αγγλίας

Η Νότιγχαμ Φόρεστ του Άγγελου Ποστέκογλου γνώρισε ένα αναπάντεχο αποκλεισμό στο Λιγκ Καπ Αγγλίας, αφού κατάφερε να χάσει με 3-2 στην έδρα της Σουόνσι, παρότι προηγήθηκε με δύο γκολ διαφορά.

Ο Ιγκόρ Ζεσούς βρήκε δύο φορές το δρόμο προς τα δίχτυα της Σουόνσι στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα, αλλά η Νότιγχαμ Φόρεστ υπέστη ένα απίστευτο… κάζο στη συνέχεια, αφού με δεχόμενη δύο γκολ στις καθυστερήσεις, γνώρισε την ήττα και τον αποκλεισμό στο Λιγκ Καπ Αγγλίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Σουόνσι είχε μειώσει το σκορ στο 68′ με τον Μπουργκές και στη συνέχεια “χτύπησε” στο 90+3′ και στο 90+7′, για να ολοκληρώσει μία “μυθική” ανατροπή και να ρίξει στο καναβάτσο την ομάδα του Άγγελου Ποστέκογλου.

Ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός ξεκίνησε έτσι με το… αριστερό και στο Λιγκ Καπ Αγγλίας, μετά την ήττα στο ντεμπούτο του στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ, από την Άρσεναλ στην Premier League.