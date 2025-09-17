Αθλητικά

Σουόνσι – Νότιγχαμ Φόρεστ 3-2: Αποκλεισμός με απίστευτη ανατροπή για την ομάδα του Ποστέκογλου στο Λιγκ Καπ Αγγλίας

Δύο γκολ στις καθυστερήσεις δέχθηκε η Νότιγχαμ Φόρεστ
Ο Ποστέκογλου στο Σουόνσι - Νότιγχαμ Φόρεστ
Ο Ποστέκογλου στο Σουόνσι - Νότιγχαμ Φόρεστ / Action Images via Reuters/Paul Childs

Η Νότιγχαμ Φόρεστ του Άγγελου Ποστέκογλου γνώρισε ένα αναπάντεχο αποκλεισμό στο Λιγκ Καπ Αγγλίας, αφού κατάφερε να χάσει με 3-2 στην έδρα της Σουόνσι, παρότι προηγήθηκε με δύο γκολ διαφορά.

Ο Ιγκόρ Ζεσούς βρήκε δύο φορές το δρόμο προς τα δίχτυα της Σουόνσι στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα, αλλά η Νότιγχαμ Φόρεστ υπέστη ένα απίστευτο… κάζο στη συνέχεια, αφού με δεχόμενη δύο γκολ στις καθυστερήσεις, γνώρισε την ήττα και τον αποκλεισμό στο Λιγκ Καπ Αγγλίας.

Η Σουόνσι είχε μειώσει το σκορ στο 68′ με τον Μπουργκές και στη συνέχεια “χτύπησε” στο 90+3′ και στο 90+7′, για να ολοκληρώσει μία “μυθική” ανατροπή και να ρίξει στο καναβάτσο την ομάδα του Άγγελου Ποστέκογλου.

Ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός ξεκίνησε έτσι με το… αριστερό και στο Λιγκ Καπ Αγγλίας, μετά την ήττα στο ντεμπούτο του στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ, από την Άρσεναλ στην Premier League.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo