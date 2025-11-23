Σοβαρός τραυματισμός Αλφαρέλα στο ΑΕΚ – Άρης: Του έκοψαν το παπούτσι για να μπορούν να το αφαιρέσουν

Ο σοβαρός τραυματισμός του Αλφαρέλα επισκίασε την αναμέτρηση του Άρη με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Εξαιρετικά άτυχος στάθηκε ο ποδοσφαιριστής του Άρη, Αλφαρέλα, στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ στην Opap Arena για την 11η αγωνιστική της Super League.

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου μέρους, ο Αλφαρέλα τραυματίστηκε σοβαρά σε μία φάση με τον Μουκουντί, με τον άσο του Άρη να πονάει πάρα πολύ και να αποχωρεί με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο.

Ο ποδοσφαιριστής της ομάδας της Θεσσαλονίκης αποκόμισε, όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, σοβαρό πρόβλημα στο μετατάρσιο και μάλιστα οι γιατροί χρειάστηκαν να κόψουν το παπούτσι για να του το αφαιρέσουν, χωρίς να υπάρξει μεγαλύτερο πρόβλημα.