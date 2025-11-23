Αθλητικά

Σοβαρός τραυματισμός Αλφαρέλα στο ΑΕΚ – Άρης: Του έκοψαν το παπούτσι για να μπορούν να το αφαιρέσουν

Τρομερά άτυχος ο ποδοσφαιριστής του Άρη
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

Ο σοβαρός τραυματισμός του Αλφαρέλα επισκίασε την αναμέτρηση του Άρη με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Εξαιρετικά άτυχος στάθηκε ο ποδοσφαιριστής του Άρη, Αλφαρέλα, στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ στην Opap Arena για την 11η αγωνιστική της Super League.

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου μέρους, ο Αλφαρέλα τραυματίστηκε σοβαρά σε μία φάση με τον Μουκουντί, με τον άσο του Άρη να πονάει πάρα πολύ και να αποχωρεί με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο.

Ο ποδοσφαιριστής της ομάδας της Θεσσαλονίκης αποκόμισε, όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, σοβαρό πρόβλημα στο μετατάρσιο και μάλιστα οι γιατροί χρειάστηκαν να κόψουν το παπούτσι για να του το αφαιρέσουν, χωρίς να υπάρξει μεγαλύτερο πρόβλημα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
216
204
104
88
75
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo