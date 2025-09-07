Σπανούλης: Όπως σέβονται όλους τους άλλους παίκτες, να σεβαστούν και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Ο Βασίλης Σπανούλης στάθηκε στη νίκη της Εθνικής Ελλάδας επί του Ισραήλ, παρότι η γαλανόλευκη ήταν πολύ άστοχη από την περιφέρεια.

Ο Βασίλης Σπανούλης ήταν αρκετά ικανοποιημένος με τους παίκτες του στο παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας με το Ισραήλ και στη συνέντευξη Τύπου στάθηκε στο πόσο σημαντικό ήταν το γεγονός ότι η νίκη ήρθε παρά το χαμηλό ποσοστό στα τρίποντα (4/25).

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον τρόπο που αντιμετωπίζεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αλλά και στον νεαρό Αλέξανδρο Σαμοντούροφ.

Στην αρχική του τοποθέτηση ο ομοσπονδιακός τεχνικός ανέφερε: “Νομίζω ότι ελέξγαμε το παιχνίδι από το πρώτο δευτερόλεπτο. Είχαμε κάποιες στιγμές που χάσαμε το μυαλό μας κυρίως αμυντικά. Χάσαμε κάποια εύκολα καλάθια στον αιφνιδιασμό, αλλά γενικά ελέγξαμε όλο το παιχνίδι, τα ριμπάουντ, είχαμε καλές αποστάσεις και συνολικά παίξαμε καλή άμυνα και καταφέραμε να περάσουμε τα προημιτελικά.

Θέλω να συγχαρώ τους παίκτες μου για την φιλοσοφία και τη συγκέντρωσή τους. Ακόμα και στη χειρότερη ημέρα μας στα σουτ βρήκαμε τον τρόπο να κερδίσουμε. Και αυτό δείχνει πολλά”.

Στη συνέχεια ο Βασίλης Σπανούλης απάντησε και στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Για το πού μπορεί να φτάσει η Εθνική αφού κερδίζει και στην κακή της ημέρα στο σουτ: “Είναι σημαντικό να κερδίζεις ακόμα και όταν δεν μπαίνουν τα σουτ. Αυτό μπορεί να συμβεί και εμείς είμαστε μια εξαιρετική ομάδα στο σουτ. Όχι καλή, εξαιρετική. Συμβαίνουν αυτές οι μέρες, όμως βρήκαμε τον τρόπο και αυτό δείχνει ότι έχουμε χαρακτήρα”.

Για το τι πιστεύει για την Λιθουανία: “Όλοι ξέρουν ότι το Λιθουανικό μπάσκετ έχει τη δική του σχολή. Πάντα είναι ανταγωνιστικοί, είναι πολύ καλή ομάδα με μεγάλα κορμιά στο ζωγραφιστό. Ξέρουν να παίζουν το παιχνίδι και θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι”.

Για τον Γιάννη και το γεγονός ότι όλοι ασχολούνται με τον Ντόντσιτς και τον Μάρκανεν, αλλά όχι μαζί του: “Επέλεξαν να τον παίξουν διαφορετικά, για αυτό έπαιξε διαφορετικά και είχε λιγότερες ασίστ σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Παίρνουμε ό,τι μας δίνουν. Μας δίνουν παγίδες, έχουμε σουτέρ, δεν μας δίνουν παγίδες, παίζουμε ένας εναντίον ενός. Περιμένω να βάλουν στον Γιάννη κι άλλες παγίδες, δύο και τρεις παίκτες και ελπίζω στο επόμενο παιχνίδι να τον σεβαστούν. Όπως σέβονται όλους τους άλλους παίκτες να σεβαστούν και τον Γιάννη”.

Για τον Σαμοντούροφ: “Για να έχω τον Σαμοντούροβ εδώ πάει να πει ότι τον εμπιστεύομαι, όπως όλα τα παιδιά. Έχω πει σε όλους να είναι έτοιμοι. Υπάρχουν στιγμές που ένα παιδί δεν παίζει σε ένα ματς και στο άλλο παίζει αρκετά. Ο Αλέξανδρος ήταν έτοιμος, ώριμος όπως πάντα και μας βοήθησε και με την ηρεμία του και με τα ριμπάουντ του και με την άμυνά του. Έβγαλε physicality. Βοήθησε όπως και όλα τα παιδιά σήμερα”.

Έχουμε έμπειρους παίκτες, που έχουν παίξει μπροστά σε περισσότερο κόσμο από ό,τι αυτόν που θα δούμε την Τρίτη. Δεν πιστεύω στις κατάρες, για την πρόκριση στα ημιτελικά, αλλά στις καλές ομάδες και τη σκληρή δουλειά. Κι εμείς δουλεύουμε σκληρά”.