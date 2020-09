Ένα απίστευτο video δημοσίευσε η σύζυγος του αδικοχαμένου σταρ του ΝΒΑ, Κόμπι Μπράιαντ, όπου η τρίχρονη κόρη του κρατάει αγκαλιά μία φωτογραφία του και λέει τη λέξη “μπαμπάς”.

Δάκρυα και συγκίνηση προκαλεί το video που έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο από το λογαριασμό της Βανέσα Μπράιαντ στο twitter. Η χήρα του “θρύλου” του ΝΒΑ, Κόμπι Μπράιαντ, που έχασε τη ζωή του άδοξα μαζί με την 13χρονη κόρη του Τζίτζι και άλλα 7 άτομα σε δυστύχημα με ελικόπτερο τον περασμένο Ιανουάριο, δημοσίευσε video με την μικρή κόρη της οικογένειας.

Η 3χρονη Κάπρι φαίνεται σε αυτό να κρατάει μία ασπρόμαυρη φωτογραφία του Κόμπι Μπράιαντ και να λέει τη λέξη “μπαμπάς”, όταν η Βανέσα τη ρωτάει ποιος είναι.





Capri Bryant carrying a photo of her father, Kobe, and saying ‘Dada’ 💜💛😢



(via Vanessa Bryant/ IG) pic.twitter.com/Q7cGUX1de8