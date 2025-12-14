«Σπόντα» για Ομπράντοβιτς από τον Γουάσινγκτον: «Ο νέος προπονητής δεν μας έχει φωνάξει ούτε μία φορά»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποχώρησε από τη θέση του προπονητή στην Παρτιζάν, με τον Μίρκο Οτσόκολιτς να τον διαδέχεται στον πάγκο της σερβικής ομάδας και να αποθεώνεται με το… καλημέρα από τον Ντουέιν Γουάσινγκτον.

Μετά τη μεγάλη νίκη της Παρτιζάν επί του Ερυθρού Αστέρα, το “κλίμα” στην πρώην ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς φαίνεται ότι έχει… φτιάξει για τα καλά, αλλά ο Ντουέιν Γουάσινγκτον δεν έχασε την ευκαιρία να ρίξει και μία… σπόντα για τον προηγούμενο προπονητή του.

Μιλώντας για το νέο του προπονητή, ο Αμερικανός γκαρντ ανέφερε τα εξής: «Πιστεύει σε εμάς. Δεν μας έχει φωνάξει ούτε μία φορά από τότε που έγινε πρώτος προπονητής. Αυτό το συναίσθημα, η στήριξη και η εμπιστοσύνη ότι μπορούμε να πετύχουμε σε υψηλό επίπεδο, σημαίνει πολλά».

Η δήλωση του Γουάσινγκτον “μεταφράζεται” ως αιχμή για τον “Ζοτς” από τα σερβικά Μέσα, καθώς είναι πλέον γνωστό ότι ο πολυνίκης προπονητής της Euroleague δεν είχε και την καλύτερη σχέση με τους Αμερικανούς παίκτες της ομάδας του.