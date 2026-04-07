Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ 0-1: «Buzzer beater» του Χάβερτζ και οι «κανονιέρηδες» κοντά στα ημιτελικά του Champions League

Με ένα γκολ στις καθυστερήσεις του αγώνα, η Άρσεναλ “απέδρασε” με το διπλό 1-0 από την έδρα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας και είναι πλέον με το… ένα πόδι στα ημιτελικά του Champions League.

Άρσεναλ και Σπόρτινγκ Λισαβόνας έδωσαν μεγάλη “μάχη” στο πρώτο παιχνίδι των προημιτελικών του Champions League και είχαν δοκάρια και χαμένες ευκαιρίες για ένα γκολ. Οι “κανονιέρηδες” είδαν μάλιστα και το VAR να τους στερεί το προβάδισμα σε γκολ του Γιόκερες, αλλά κατάφεραν τελικά να φθάσουν στη νίκη.

Στο 91ο λεπτό της αναμέτρησης και μετά από μία φοβερή μπαλιά του Μαρτινέλι, ο Χάβερτζ κατέβασε υπέροχα την μπάλα στο ύψος του πέναλτι και με ένα ιδανικό πλασέ, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, για να χαρίσει στην ομάδα του τη νίκη.

Η Άρσεναλ έφυγε έτσι με το διπλό από την έδρα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας και έβαλε τις “βάσεις” για την πρόκριση στα ημιτελικά του Champions League, στη ρεβάνς του Λονδίνου.

Οι Πορτογάλοι θα ψάξουν από την πλευρά τους την υπέρβαση στην Αγγλία, έχοντας πιθανότατα διαθέσιμο για το δεύτερο ματς και τον Φώτη Ιωαννίδη, που επιστρέφει από τραυματισμό.

Οι συνθέσεις στο Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ

Σπόρτινγκ Λισαβόνας: Ρουί Σίλβα, Φρεσνέντα, Ντιομαντέ, Ινάσιο, Αραούχο, Μορίτα, Σιμόες (62′ Μπραγκάντσα), Τζένι, Πέδρο Γκονσάλβες (79′ Νελ), Τρινκάο, Σουάρεζ

Άρσεναλ: Ράγια, Γουάιτ, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Καλαφιόρι, Έντεγκαρντ (70′ Χάβερτς), Θουμπιμέντι, Ράις, Μαντουέκε (76′ Ντάουμαν), Τροσάρτ (76′ Μαρτινέλι), Γιόκερες