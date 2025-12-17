Σπόρτινγκ – ΠΑΟΚ 62-70: Αγχώθηκε αλλά πήρε μεγάλη νίκη στη Λισαβόνα για το Europe Cup

Ακάθεκτος ο ΠΑΟΚ στη β’ φάση του FIBA Europe Cup. Ο «δικέφαλος του Βορρά» πέρασε με 70-62 από την έδρα και έκανε το 2/2 στον 13ο όμιλο της διοργάνωσης, μετά και τη νίκη του επί της Πριέβιτζα.

Μετά από δυο ανταγωνιστικά πρώτα δεκάλεπτα, ο ΠΑΟΚ του Γιούρι Ζνοβτς έγινε το… αφεντικό του αγώνα στο δεύτερο ημίχρονο. Ο «δικέφαλος του Βορρά» απέκτησε το προβάδισμα, έφτασε ακόμα και στο +15 στις αρχές της τελευταίας περιόδου, δέχθηκε την αντεπίθεση της Σπόρτινγκ, αλλά πανηγύρισε τη νίκη μέσα στο Λισαβόνα, ρίχνοντας το ρεκόρ των γηπεδούχων στο 0-2.

Ξεχώρισαν από τον ΠΑΟΚ οι Μέλβιν(14), Άλεν (13) και Μουρ (12), με τον νεοφερμένο Μπριν Ταϊρί να είναι ο κορυφαίος του ματς με 17 πόντους.

Επόμενος αγώνας του ΠΑΟΚ στη διοργάνωση με το νέο έτος, στην έδρα της Μπιλμπάο, στις 13 του Ιανουαρίου. Η Σπόρτινγκ θα ταξιδέψει στη Σλοβακία, για το ματς με την Πριεβίζντα.

Τα δεκάλεπτα: 21-15, 36-35, 49-58, 62-70