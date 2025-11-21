Στα άκρα ΑΕΚ και Μήτογλου: Προσέφυγαν στην επιτροπή επίλυσης οικονομικών διαφορών της ΕΠΟ

ΑΕΚ και Σίμος Μήτογλου ακολούθησαν τη νομική οδό, καθώς οι δύο πλευρές άσκησαν προσφυγές στην ΕΠΟ και θα εκδικαστούν τη Δευτέρα από την αρμόδια επιτροπή.

Οι σχέσεις της ΑΕΚ με τον Σίμο Μήτογλου έφτασαν στα άκρα. Τη Δευτέρα (24/11/2025) θα ασκηθούν εκατέρωθεν προσφυγές στην επιτροπή επίλυσης οικονομικών διαφορών της ΕΠΟ.

Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός έκανε προσφυγή γιατί θεωρεί ότι “μειώνεται η προσωπικότητά του” επειδή δεν προπονείται με την πρώτη ομάδα, ενώ η ΑΕΚ προσέφυγε για λύση του συμβολαίου με υπέρ της όρους.

Το συμβόλαιο του Μήτογλου με την ΑΕΚ ολοκληρώνεται το καλοκαίρι και το πιθανότερο είναι οι δύο πλευρές να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους από τον Ιανουάριο.

Η ανακοίνωση της πρωτοβάθμιας επιτροπής επίλυσης οικονομικών διαφορών

“1. ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ κατά ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

2. ΠΟΔ/ΣΤΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΙΡΟΥΛΗ κατά ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

3. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΗΤΟΓΛΟΥ κατά ΠΑΕ ΑΕΚ

4. ΠΑΕ ΠΓΣ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ κατά ΠΟΔ/ΣΤΗ FRANCISCO JOSE PERDOMO BORGES

5. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕΝΤΑΡΑΚΗΣ κατά ΠΑΕ ΠΓΣ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ

6. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΠΑΡΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ 1931

7. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΖΑΝΔΑΡΗΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964

8. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ κατά ΠΑΕ ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ 1905

9. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ κατά ΠΑΕ ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ 1905

10. ΠΑΕ ΑΕΚ κατά ΠΟΔ/ΣΤΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΜΗΤΟΓΛΟΥ”.