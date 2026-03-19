Στα προημιτελικά του Conference League η ΑΕΚ, αποκλείστηκε από το Europa League ο Παναθηναϊκός

Η ΑΕΚ είναι πλέον η μοναδική εκπρόσωπος του ελληνικού ποδοσφαίρου στην Ευρώπη, με την Ένωση να συνεχίζει στους “8” του Conference League, την ώρα που ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε το Europa League.

Η ΑΕΚ απογοήτευσε τον κόσμο με την εμφάνισή της στον επαναληπτικό με την Τσέλιε, γνωρίζοντας την ήττα με 2-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια, ωστόσο πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Conference League για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Με “μαξιλαράκι” το 4-0 του πρώτου αγώνα στη Σλοβενία, η ΑΕΚ εμφανίστηκε χαλαρή στη ρεβάνς με την Τσέλιε, βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0 στο ημίχρονο, ωστόσο σοβαρεύτηκε στο δεύτερο μέρος και με συνολικό σκορ 4-2 προκρίθηκε στους “8” της διοργάνωσης.

Η ΑΕΚ γιορτάζει μία ιστορική πρόκριση στους «8» για πρώτη φορά στον 21ο αιώνα, αλλά σίγουρα η ήττα αποτελεί «καμπανάκι» για τη συνέχεια.

Στα προημιτελικά του Conference League, η Ένωση θα αντιμετωπίσει τη Ράγιο Βαγιεκάνο. Ο πρώτος αγώνας των προημιτελικών είναι προγραμματισμένος για τις 9 Απριλίου (Μεγάλη Πέμπτη), ενώ η ρεβάνς θα διεξαχθεί μία εβδομάδα αργότερα, με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον αντίπαλό της στην Allwyn Arena στις 16 Απριλίου.

Το όνειρο του Παναθηναϊκού έσβησε στη Σεβίλλη

Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στη Σεβίλλη με “προίκα” το 1-0 του πρώτου αγώνα κόντρα στην Μπέτις στο ΟΑΚΑ, ωστόσο δεν μπόρεσε να κοιτάξει στα μάτια την ισχυρή ισπανική ομάδα, γνωρίζοντας τη συντριβή με 4-0.

Οι Ισπανοί μπήκαν φουριόζοι στον αγώνα, κατάφεραν να ανατρέψουν την υπόθεση πρόκριση από το πρώτο ημίχρονο, όταν και προηγήθηκαν με 2-0 (Ρουίμπαλ 8′, Άμραμπατ 45+1), ενώ τελείωσαν τη “σεμνή τελετή” στο 53′, όταν ο Κούτσο Φερνάντες έγραψε το 3-0 στο 53′.

Ο Παναθηναϊκός κατέρρευσε, μάλιστα, στο δεύτερο μέρος, με τον Άντονι να γράφει το 4-0 στο 66′.

Το σκορ θα μπορούσε, μάλιστα, να ήταν ακόμα πιο μεγάλο, αν ο Λαφόντ δεν έκανε σωτήριες επεμβάσεις στο φινάλε.