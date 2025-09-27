Αθλητικά

Σταντάρ Λιέγης – Μπριζ 1-2: Ο Χρήστος Τζόλης σκόραρε στη μεγάλη νίκη με ανατροπή της ομάδας του

Σκόραρε ξανά ο Έλληνας επιθετικός
Ο Χρήστος Τζόλης
Ο Χρήστος Τζόλης πανηγυρίζει για την Μπριζ / REUTERS/Yves Herman

Ο Χρήστος Τζόλης πέτυχε το πέμπτο του φετινό τέρμα σε όλες τις διοργανώσεις με την Μπριζ στη νίκη της ομάδας του στην έδρα της Σταντάλ Λιέγης. Η νίκη ήρθε στις καθυστερήσεις με γκολ του Βερμάν. 

Η Μπριζ έμεινε πίσω στο σκορ στο 8′ με γκολ του Σαΐντ, όμως ο Χρήστος Τζόλης απάντησε άμεσα με κεφαλιά και ισοφάρισε σε 1-1 για την ομάδα του. Η Σταντάρ Λιέγης έμεινε με δέκα παίκτες, μετά την απευθείας κόκκινη κάρτα που αντίκρισε ο Φόσεϊ, για μαρκάρισμα πάνω στον Έλληνα εξτρέμ. Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να εκμεταλλευτούν την αριθμητική τους υπεροχή στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης. Ο Βερμάν εκμεταλλεύτηκε την ασίστ του Μέχελε και έδωσε τους τρεις βαθμούς στην Μπριζ. 

Οι φιλοξενούμενοι βρίσκονται πλέον στη 2η θέση της βαθμολογίας του βέλγικου πρωταθλήματος με 17 βαθμούς, ενώ η Σταντάρ Λιέγης έμεινε στην 9η θέση με 11 βαθμούς. 

