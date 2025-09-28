Αθλητικά

Στέφανος Ντούσκος: Η απονομή του χρυσού μεταλλίου και η ανάκρουση του εθνική ύμνου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας

Χρυσός Ολυμπιονίκης και πλέον και Παγκόσμιος πρωταθλητής στην κωπηλασία
Στέφανος Ντούσκος: Η απονομή του χρυσού μεταλλίου και η ανάκρουση του εθνική ύμνου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας

Ο Στέφανος Ντούσκος μας… έφτιαξε το πρωινό της Κυριακής (28.09.2025). Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης έγραψε ιστορία καθώς κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σκιφ ανδρών του παγκοσμίου πρωταθλήματος που γίνεται στην Σανγκάη.

Ο Στέφανος Ντούσκος πραγματοποίησε μια εκπληκτική κούρσα για να ανέβει στο ψηλότερο σκαλί ενός ακόμη βάθρου, κάνοντας μάλιστα την τελική του αντεπίθεση στα τελευταία 1000 μέτρα. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης ήταν 3ος στα πρώτα 500 μέτρα του τελικού, 2ος στα 1.000 μέτρα, 1ος στα 1.500 μέτρα και τελικά έκοψε πρώτος το “νήμα”, τερματίζοντας με χρόνο 6:36,75.

Αυτό ήταν το πρώτο μετάλλιο του Στέφανου Ντούσκου σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα και το πρώτο του χρυσό μετά από αυτό στους Ολυμπιακούς του Τόκιο το 2021. Μάλιστα, η επίδοση που έκανε ήταν ο ταχύτερος χρόνος που πετυχαίνει ο Έλληνας κωπηλάτης στο συγκεκριμένο αγώνισμα στη καριέρα του.

Την σπουδαία αυτή επιτυχία ο Στέφανος Ντούσκος την αφιέρωσε σε όλους του Έλληνες. Λίγες ώρες μετά. Ο Έλληνας “χρυσός” κωπηλάτης φόρεσε στο στήθος το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στη Σαγκάη.

Ο Γιαννιώτης κωπηλάτης παρέλαβε το μετάλλιό του στο gala που ακολούθησε με όλες τις απονομές.

O ελληνικός εθνικός ύμνος ακούστηκε για τον Στέφανο Ντούσκο και η ελληνική σημαία υψώθηκε ψηλότερα απ’ όλες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Ολυμπιακός – ΠΑΣ Γιάννινα 74-30: Με απίθανη Χριστινάκη η κατάκτηση του πρώτου Super Cup Γυναικών στην ιστορία της ομάδας
“Σόου” από Ελεάννα Χριστινάκη για το πρώτο Super Cup Γυναικών στην ιστορία του Ολυμπιακού, ένα 24ωρο μετά την κατάκτηση του συγκεκριμένου τροπαίου από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα
ΦΩΤΟ EUROKINISSI
Newsit logo
Newsit logo