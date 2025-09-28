Στέφανος Ντούσκος: Η απονομή του χρυσού μεταλλίου και η ανάκρουση του εθνική ύμνου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας

Ο Στέφανος Ντούσκος μας… έφτιαξε το πρωινό της Κυριακής (28.09.2025). Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης έγραψε ιστορία καθώς κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σκιφ ανδρών του παγκοσμίου πρωταθλήματος που γίνεται στην Σανγκάη.

Ο Στέφανος Ντούσκος πραγματοποίησε μια εκπληκτική κούρσα για να ανέβει στο ψηλότερο σκαλί ενός ακόμη βάθρου, κάνοντας μάλιστα την τελική του αντεπίθεση στα τελευταία 1000 μέτρα. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης ήταν 3ος στα πρώτα 500 μέτρα του τελικού, 2ος στα 1.000 μέτρα, 1ος στα 1.500 μέτρα και τελικά έκοψε πρώτος το “νήμα”, τερματίζοντας με χρόνο 6:36,75.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό ήταν το πρώτο μετάλλιο του Στέφανου Ντούσκου σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα και το πρώτο του χρυσό μετά από αυτό στους Ολυμπιακούς του Τόκιο το 2021. Μάλιστα, η επίδοση που έκανε ήταν ο ταχύτερος χρόνος που πετυχαίνει ο Έλληνας κωπηλάτης στο συγκεκριμένο αγώνισμα στη καριέρα του.

Την σπουδαία αυτή επιτυχία ο Στέφανος Ντούσκος την αφιέρωσε σε όλους του Έλληνες. Λίγες ώρες μετά. Ο Έλληνας “χρυσός” κωπηλάτης φόρεσε στο στήθος το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στη Σαγκάη.

Ο Γιαννιώτης κωπηλάτης παρέλαβε το μετάλλιό του στο gala που ακολούθησε με όλες τις απονομές.

O ελληνικός εθνικός ύμνος ακούστηκε για τον Στέφανο Ντούσκο και η ελληνική σημαία υψώθηκε ψηλότερα απ’ όλες.