Στέφανος Ντούσκος: Όλα τα μετάλλια του νέου παγκόσμιου πρωταθλητή στο σκιφ της κωπηλασίας

Ο νέος «Μίδας» του ελληνικού αθλητισμού, Στέφανος Ντούσκος πρόσθεσε ένα ακόμη χρυσό μετάλλιο στη σπουδαία συλλογή του, το πρώτο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας.

Με το χρυσό μετάλλιο στο μονό σκιφ του παγκοσμίου πρωταθλήματος της κωπηλασίας στη Σανγκάη, ο Στέφανος Ντούσκος, έχει πλέον καταφέρει να ανέβει στο βάθρο σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις, με κορυφαία του στιγμή την πρώτη θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Ακολούθησαν τέσσερα ασημένια μετάλλια σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και το σημερινό (28/09/25) χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σανγκάης.

Όλα τα μετάλλια του Ντούσκου

Ολυμπιακοί Αγώνες Τόκιο 2020: Χρυσό μετάλλιο

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Σλάισχαϊμ 2022: Ασημένιο μετάλλιο

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Μπλεντ 2023: Ασημένιο μετάλλιο

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ζέγκεντ 2024: Ασημένιο μετάλλιο

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Πλόβντιβ 2025: Ασημένιο μετάλλιο

Παγκόσμιο πρωτάθλημα Σανγκάη 2025: Χρυσό μετάλλιο