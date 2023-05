Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ετοιμάζεται για την πρεμιέρα του στο Roland Garros, αλλά έζησε ήδη ατμόσφαιρα αγώνα, αφού 10.000 φίλοι του τένις πήγαν στο γήπεδο για να δούνε την προπόνησή του με τον Κάρλος Αλκαράθ.

Τσιτσιπάς και Αλκαράθ είναι πλέον από τους πιο δημοφιλείς τενίστες στον κόσμο και μεταξύ των φαβορί για την κατάκτηση του Roland Garros, γεγονός που τους έκανε πόλο έλξης στο Παρίσι.

Οι εικόνες από το γήπεδο Suzanne Lenglen είναι μάλιστα απίστευτες, αφού περίπου 10.000 άνθρωποι βρέθηκαν στην εξέδρα για να παρακολουθήσουν την προπόνηση των δύο αθλητών.

Tennis Superstar Stefanos Tsitsipas greeting the humongous crowd of tennis fans, while entering the Suzanne-Lenglen court for practice with Carlos Alcaraz today. #Tsitsipas #Tennis #RolandGarros2023 #Paris #France #StefanosTsitsipas pic.twitter.com/CUwvrLQa0i